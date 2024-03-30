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趙偉仁稱增醫科學額須審慎考慮　醫生人手急增將致資源錯配 (15:20)

本港兩間醫學院早前均表明，擬爭取每年各自醫科學額由295個增至400個，多間大學近日亦表態有意興建新醫學院。被問醫科學額短期內大增會帶來反效果，中大醫學院長趙偉仁今日（30日）稱，醫生人手急增會造成人力資源錯配，故增加學額須各方審慎考慮，但他相信本港醫生秉持拯救生命的初心，出現如南韓般罷工潮機率極低。

趙偉仁於有線電視《有理有得傾》表示，醫療人力培訓是重要重要策略，學額增加多少、如何增加須由政府牽頭，並諮詢各持分者。他稱醫生「基本沒有可能」轉行，若人手突然大增會造成人力資源錯配，須謹慎處理。

被問若本港貿然增加學額會否如南韓般引發醫生工潮，趙稱醫生罷工會對市民造成損失，相信本港各方能保持充分溝通，且醫生秉持初心，「很少去到這麼極端的動作去罷工。」

只做教學服務教席僅佔少數

對於多間大學擬設新醫學院，趙偉仁稱不擔心出現惡性競爭，「有限資源就一定會有競爭」。中大醫學院早前增設只專注教學和臨牀服務的教席，毋須兼顧研究，趙稱目的為挽留人才而非分化，部分教授未必有時間參與研究，冀新教席能挽留他們，強調有關教席佔比不多，大部分是身兼研究、教學和服務的教席。他又稱，暫時感受不到23條立法影響該院招聘人才。

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