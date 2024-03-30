趙偉仁稱增醫科學額須審慎考慮　醫生人手急增將致資源錯配 (15:20)

趙偉仁於有線電視《有理有得傾》表示，醫療人力培訓是重要重要策略，學額增加多少、如何增加須由政府牽頭，並諮詢各持分者。他稱醫生「基本沒有可能」轉行，若人手突然大增會造成人力資源錯配，須謹慎處理。

被問若本港貿然增加學額會否如南韓般引發醫生工潮，趙稱醫生罷工會對市民造成損失，相信本港各方能保持充分溝通，且醫生秉持初心，「很少去到這麼極端的動作去罷工。」

只做教學服務教席僅佔少數

對於多間大學擬設新醫學院，趙偉仁稱不擔心出現惡性競爭，「有限資源就一定會有競爭」。中大醫學院早前增設只專注教學和臨牀服務的教席，毋須兼顧研究，趙稱目的為挽留人才而非分化，部分教授未必有時間參與研究，冀新教席能挽留他們，強調有關教席佔比不多，大部分是身兼研究、教學和服務的教席。他又稱，暫時感受不到23條立法影響該院招聘人才。