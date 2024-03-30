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垃圾徵費︳謝展寰：評核「先行先試」成效再務實作下一步部署 勿「無限放大」經濟因素 (14:58)

政府後日(4月1日)起在14個地點推行垃圾徵費「先行先試」計劃，8⽉1⽇正式實施，外界關注會否再延期，環境及生態局長謝展寰今日（30日） 在港台《星期六問責》指，外界有很多不同評論和不必要的推測，政府會評核「先行先試」計劃及聆聽社會意⾒後，再審慎務實作出下一步部署，又強調如何部署「政府態度真的是開放，不是在耍官腔」，指政府聽到很多聲音，有很多問題需要檢視如何處理，並非技術問題，而是推行時會否困難、大眾接受程度及營商環境等，當局需有具體數據再研究如何推行，形容是負責做法。

政府早前稱會在5至6月向立法會環境事務委員會交代「先行先試」計劃結果，再視乎結果再決定是否調節正式實施日期。被問到經濟因素等未必可在報告內反映，報告會否是當局決定垃圾徵費會否如期推行的唯一因素，謝展寰指不想將經濟因素「無限放⼤」，但同意其為⼀個重要的因素，又指先行先試計劃亦有飲食業參與，屆時可提供到實際數據，會平衡各因素作全面考慮。

謝展寰今日亦在商台《政經星期六》 指，政府正擴大廚餘回收系統，目前公共屋邨有300至400部廚餘機，目標8月前全部屋邨都裝設廚餘機，較多住戶的屋邨每座設立一部，其餘則每兩座一部。他亦指，局⽅在⼀⾄兩個⽉內會調整廚餘系統，讓市⺠可將廚餘連同膠袋放入廚餘機，到廚餘廠才分開處理，市民毋需⽤指定袋棄置廚餘。

本港下月22日亦實行首階段即棄塑膠管制，首6個月為適應期，謝展寰指，實施後會再走訪未轉用代替品商戶，了解他們困難和提供協助。謝表示，上月約有兩成食肆轉用替代品，餘下8成未轉用，部分業界反映由於法例未實施，故不急於轉用替代品，亦有業界反映即棄餐具仍有存貨，故希望用完再轉。而替代品供應商已表示陸續有人訂貨，訂單正快速增加。他指﹐如有需要，政府會考慮延長6個月的適應期，但目前認為需要不大，因為當局是從源頭入手限制即棄塑膠，相信市面上慢慢亦不會有舊餐具供應。

相關字詞﹕謝展寰；垃圾徵費

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