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中電：架空供電系統短暫電壓驟降 疑受元朗十八鄉山火影響 機電署要求4星期內交報告 (17:55)

【17:55更新】中電表示，中午約12時28分連接元朗至荔枝角的40萬伏特架空供電系統錄得短暫電壓驟降，期間電力供應沒中斷。由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統，不同地區的客戶或會受到電壓驟降影響。中電初步懷疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響，引致出現短暫電壓驟降。中電工程人員正跟進事件，並密切留意供電狀況。

機電署指，收到中電按既定機制通報有關事故。根據中電的通報，中電連接元朗至荔枝角的40萬伏特架空供電系統錄得短暫電壓驟降，期間電力供應沒有中斷。由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統，事件引致短暫電壓驟降，附近電力用戶可能會出現燈光轉暗或閃爍情況；部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啓動保護裝置而暫停運作。根據中電通報，初步懷疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響，引致出現短暫電壓驟降。

機電署在中電的通報後，立即與中電跟進事態發展，並即時派員到現場進行評估工作。機電署已要求中電盡快查明事故成因，並就事故在四星期內提交詳細報告。機電署亦已要求各註冊升降機承辦商匯報升降機受影響的情況，並調配人手到受影響地區，協助放出在升降機受困的乘客及重置升降機運作。機電署會繼續和中電密切聯繫，並敦促中電採取適當的跟進工作。

港燈發言人表示，今日中午約12時28分，由於港燈供電範圍以外的電力系統發生異常，港島區部分客戶可能感受到少於1秒的電壓驟降，供電後立刻回復正常。

中午12時許，警方及消防接獲多個報案，指元朗崇山新村近電塔位置發生山火，有濃煙冒出，有報案人稱曾發生爆炸，事件中暫無人受傷。

中電指電壓驟降期間，部分客戶或公共設施可能會出現燈光轉暗或閃爍情況；火警鐘可能出現鳴響；部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作，大廈管理人員可請合資格電梯業工程人員協助重新啟動裝置。

消防處表示，山火面積約50乘60米，火線蔓延約300米，共9輛消防車在場撲救，部分消防員以背泵及山草拍上山，同時有飛行服務隊直升機投擲水彈，至下午4時半仍未救熄。

 

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