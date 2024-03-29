復活節假大批市民北上　港珠澳大橋、深圳灣及落馬洲等口岸繁忙 (11:22)

今早11時許，不論是前往落馬洲或羅湖站的列車均載滿乘客；羅湖站方面更是人頭湧湧，迫滿北上市民，人潮由閘機延伸到整個月台。

本報記者早上11時許從粉嶺站出發到羅湖站，但由於前往羅湖及落馬洲人數眾多，記者等候3班列車才能成功上車，上水站亦有大批乘客排隊等候上車，但由於車廂已載滿乘客，排隊的乘客未能成功上車，部分人更隨即起哄，有中年男士激動表示自己從觀塘乘坐巴士到上水站轉乘東鐵線過關，但「等左幾班都上唔到」。至於在落馬洲口岸，今早9時許已有大批市民前往離境，口岸人頭湧湧，有市民稱要等候逾1小時才成功過關。

入境處早前預計，今年復活節及清明節假期間，共有1100萬人次香港居民及訪客經各管制站進出香港，其中今日是陸路出境高峰期，料有60.1萬人次出境。入境處亦估計，假期期間，羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙。

港鐵亦指，因應假日出行高峰，使用羅湖及落馬洲支線管制站過關的人數眾多，港鐵已在東鐵線加強廣播及加派人手協助乘客，呼籲乘客為行程預留時間，並考慮使用其他口岸過關。