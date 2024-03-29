明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

復活節假大批市民北上　港珠澳大橋、深圳灣及落馬洲等口岸繁忙 (11:22)

復活節長假期今起開始，不少港人離境北上。運輸署今早表示，港珠澳大橋香港口岸現時非常繁忙，有大量旅客等候乘坐金巴出境，金巴已加強服務應付乘客需求。運輸署提醒市民妥善規劃行程，預留充裕交通時間，輪候時保持忍讓。另外，深圳灣公路大橋往深圳方向亦交通繁忙。

今早11時許，不論是前往落馬洲或羅湖站的列車均載滿乘客；羅湖站方面更是人頭湧湧，迫滿北上市民，人潮由閘機延伸到整個月台。

本報記者早上11時許從粉嶺站出發到羅湖站，但由於前往羅湖及落馬洲人數眾多，記者等候3班列車才能成功上車，上水站亦有大批乘客排隊等候上車，但由於車廂已載滿乘客，排隊的乘客未能成功上車，部分人更隨即起哄，有中年男士激動表示自己從觀塘乘坐巴士到上水站轉乘東鐵線過關，但「等左幾班都上唔到」。至於在落馬洲口岸，今早9時許已有大批市民前往離境，口岸人頭湧湧，有市民稱要等候逾1小時才成功過關。

入境處早前預計，今年復活節及清明節假期間，共有1100萬人次香港居民及訪客經各管制站進出香港，其中今日是陸路出境高峰期，料有60.1萬人次出境。入境處亦估計，假期期間，羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙。

港鐵亦指，因應假日出行高峰，使用羅湖及落馬洲支線管制站過關的人數眾多，港鐵已在東鐵線加強廣播及加派人手協助乘客，呼籲乘客為行程預留時間，並考慮使用其他口岸過關。

相關字詞﹕編輯推介 復活節 北上消費 口岸 運輸署

上 / 下一篇新聞