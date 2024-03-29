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【圖輯】復活節假首日外遊北上人潮不絕　機場巴士頻頻爆滿　港珠澳羅湖人頭湧湧 (13:05)

復活節長假期今起開始，不少港人外遊。機場離境大堂、港珠澳大橋、深圳灣、落馬洲支線及羅湖等口岸逼滿出遊市民。

機場今早9時人頭湧湧，迫滿離境旅客，不少航空公司登機櫃位亦大排長龍。不少乘搭機場巴士到機場旅客均稱今早幾乎每班巴士均爆滿「頂閘」，等數班車才能勉強上車，有市民為成功上車特地嘗試跨區到其他地方候車，惟最後仍等了4班車亦未能上車，需花約300元改乘的士才能及時到機場登機。

住彩虹的陳小姐一家三口往馬來西亞旅遊，乘搭中午12時航班，今早8時許先在區內等A26機場巴士，巴士雖準時到站但滿載，她遂搭港鐵轉到黃大仙等候其他機場巴士，惟接連等了1班A28及2班A29巴士亦同樣客滿，共花約1小時仍未能成功上車。陳小姐指，為趕及辦理登機手續及寄存行李，最終一家在約9時決定改乘的士往機場，但當時不少未等到巴士的市民同樣決定離隊改乘的士，結果她要與同場10多人爭上的士，幸好最後等約15分鐘成功上車，半小時後順利到達機場。陳小姐慨嘆今早經歷「一波三折」，不少等機場巴士市民均因怕錯過航班非常焦慮，認為巴士應加密班次。

前往馬爾代夫旅行的Christine及男友則早上9時半在南昌站等候A21機場巴士，Christine指，首輛到站巴士較原定時間遲了20分鐘到，而且直接「飛站」，約10分鐘後第二輛巴士到站，但亦已9成滿。她憶述，雖成功上車，但過程非常辛苦，因車廂非常擁擠，而下層行李架已滿，不少乘客與她一樣只能拖着行李「企足」約45分鐘到機場。她說，巴士曾嘗試於她上車後在下站停站再上客，該站有10多人排隊等候，惟最終因已「頂閘」只能容納多數名乘客上車，不少候車乘客鼓燥，「好多人好嬲，係咁鬧個司機等咗十幾廿架車都上唔到」。翻查資料，城巴日前曾稱，為迎接復活節長假期為旅遊高峰期，將加強A21、A23號線等多條路線服務，班次最頻密每8分鐘一班。

北上人潮同樣絡繹不絕。今早11時許，不論是前往落馬洲或羅湖站的列車均載滿乘客；羅湖站方面更是人頭湧湧，迫滿北上市民，人潮由閘機延伸到整個月台。本報記者早上11時許從粉嶺站出發到羅湖站，但由於前往羅湖及落馬洲人數眾多，記者等候3班列車才能成功上車，上水站亦有大批乘客排隊等候上車，但由於車廂已載滿乘客，排隊的乘客未能成功上車，部分人更隨即起哄。有中年男士激動表示自己從觀塘乘坐巴士到上水站轉乘東鐵線過關，但「等左幾班都上唔到」。在落馬洲口岸，今早9時許已有大批市民前往離境，口岸人頭湧湧，有市民稱要等候逾1小時才成功過關。粉嶺站中午就有乘客在等候上車期間疑不適暈倒。

本報記者其後花近1小時從港鐵羅湖站到達深圳羅湖口岸出口，較平日的10分鐘多近5倍時間。香港入境處及內地海關亦有人潮管制安排，香港方面會暫停自助及人手過關，待內地關口人潮散去後會再重新開放；內地方面亦會在羅湖橋限制人流。

運輸署今早表示，港珠澳大橋香港口岸現時非常繁忙，有大量旅客等候乘坐金巴出境，金巴已加強服務應付乘客需求。運輸署提醒市民妥善規劃行程，預留充裕交通時間，輪候時保持忍讓。另外，深圳灣公路大橋往深圳方向亦交通繁忙。

入境處早前預計，今年復活節及清明節假期間，共有1100萬人次香港居民及訪客經各管制站進出香港，其中今日是陸路出境高峰期，料有60.1萬人次出境。入境處亦估計，假期期間，羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙。港鐵亦指，因應假日出行高峰，使用羅湖及落馬洲支線管制站過關的人數眾多，港鐵已在東鐵線加強廣播及加派人手協助乘客，呼籲乘客為行程預留時間，並考慮使用其他口岸過關。

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