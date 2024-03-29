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東涌裕泰苑單位起火　女子試用火槍燒傷命危　4貓不治 (15:40)

【15:40更新】今日（29日）清晨6時許，東涌裕泰苑裕瑛閣一單位起火，冒出大量濃煙，女戶主報警求助指懷疑爐具起火，她被困屋內無法逃出。消防接報到場動用一條喉及一隊煙帽隊撲救，並將女戶主救出送院，她當時清醒，向救援人員透露試用氣體火槍時失火。58歲姓孫女戶主，面部、頸、手及臀部多處燒傷，屬二級程度，經救治後目前情況危殆。

消防員亦在單位發現4隻貓，救出時已無反應，奄奄一息，即場為牠們急救，其後交由愛護動物協會職員帶走處理，火警約40分鐘後救熄，另有兩名女住客吸入濃煙不適送院。事件中約150名居民疏散落樓。消防初步調查相信火警起因無可疑。

據了解，孫婦與其兒子同住，並飼養有4隻貓，兒子正在內地旅行，事發時孫用於淘寶所購買的火槍煮食，其後火槍突然意外洩漏起火。

愛協表示，愛協督察今早協助處理此個案，到達時消防已救出4隻長毛貓，貓隻均已失去知覺。消防即時為貓隻進行心肺復甦，可惜4隻貓最終不治。愛協督察於現場接收了4隻貓的屍體，暫存愛協青衣中心，有待貓隻主聯絡認領及善後手續。

據住16樓梁先生表示，他剛起床聽到火警鐘響，見到有人向着其單位上層拍攝相片，他向上望才發現樓上單位有濃煙噴出，但對他影響不大。

另一居民邢先生表示，他住23樓「見到窗外大煙，走出廚房望出去，見樓下單位不斷冒煙，於是沿樓梯走火警，當是走廊充斥著濃煙，火警鐘有響，消防好快就到。」

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