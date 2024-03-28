關愛隊將探訪及識別有需要長者和照顧者　孫玉菡稱關注九龍塘照顧者命案 (18:24)

對於昨日九龍塘筆架山道一名患認知障礙及肌肉萎縮的八旬老翁被發現口鼻被膠紙封住，倒斃牀上；據悉其七旬妻子曾向家傭表示擔心無力照顧丈夫而想自殺，勞工及福利局長孫玉菡今表示高度關注事件，亦感到非常惋惜，期望可透過先導計劃接觸到更多長者。

被問到以往政府的相關服務是否忽略非基層人士，孫玉菡說，長者中心服務無經濟審查，而是視乎長者的身體、精神狀况，有需要均會提供服務，又說政府應提供更多資源及服務，但更重要是全社會一起努力，尤其是家人要關心長者，「我諗佢最渴望家人搵一搵佢，如果實在冇時間搵佢，打個電話吖，甚至發個信息，我覺得都係好緊要。」 他又提到，今次先導計劃涵蓋荃灣及南區，當中亦有中產屋苑。

關愛隊將轉介合資格人士安裝平安鐘

「先導計劃」下的緊急召援系統（平安鐘）服務資助計劃將於下月1日開展，關愛隊會轉介合資格的長者及殘疾人士，由社署資助他們安裝及使用平安鐘。孫玉菡說，預計共會在荃灣及南區協助約1000名長者，具體數字要視乎實際狀况。他亦表示，先導計劃標誌政府對長者及殘疾人士的承擔，令有需要人士及其照顧者得到更適切關懷及照顧，「用行動實實在在證明比大家睇，香港係一個關懷共融的社會。」