公院醫生否認濫開及偷取藥物　控方指被告未應診即開藥予家人 (18:26)

根據控方開案陳辭，被告李志良（47歲）1999年加入醫管局，翌年任職駐院醫生；自2011年擔任醫管局的副顧問醫生 。

開案陳辭指，於2015年3月至2020年9月期間，被告親自或指示職員在電腦系統為8人建立診症預約記錄共160次，8人分別為被告父母、弟弟、妻子、長子X、次子Y，以及兩名家傭。被告其後向上述人士處方藥物 ，包括受管制的含可待因成分的鴉片類藥Actifed Compound Linctus（Actco）及精神活性藥物MethyIphenidate HCL（MTD)。

廉署調查發現，有關人士沒依指引求診便獲發藥物，其中一名家傭從沒到過伊院看醫生，另一家傭未經被告診症而在伊院取藥，再按被告指示將藥物交給被告。控方會依賴醫療紀錄及出入境紀錄來證明異常情况。被告另向3名病人處方過量的Actco及MTD，繼而要求3人退還多出的藥物予他，遭護士目睹經過。

被告在警誡下承認服用屬鎮痛藥的Actco，以及中樞神經興奮劑MTD，但否認濫藥。被告承認在家人不知情的情况下以其名義開藥，私自保存六至七成藥物，餘下給予同事。涉事藥物總值14,777元。