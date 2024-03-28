中年女商人投資泰達幣被騙4100萬元　警拘1男通緝1人 (18:20)

觀塘警區重案組督察梁曼宜表示，警方前日接報，報稱商人的56歲女事主指，早前於網上社交平台認識一名人士，她於對方提供的虛假網站開設戶口投資加密貨幣，並將自己的加密貨幣錢包連結到假網站，並向對方提供錢包密碼。其後，事主應對方指示，於去年9月3日至今年3月5日共20次與被捕人面對面交收加密貨幣，涉及2800萬元款項；以及與另一涉案人士22次面交，涉及1300萬元款項。

事主將合共價值4100萬元的加密貨幣連結到假網站，但當她想提款時，卻被要求繳交高昂手續費，事主無力支付，其後無法登入網站，亦無法聯絡相關人士，於是報警。事件中，事主合共損失4100萬元，其中1500萬元是借貸所得。

警方調查後，以「以欺騙手段取得財產」拘捕33歲姓潘涉案男子。據初步調查，事主的確成功以現金交收加密貨幣貨品，但由於其錢包已經連結假網站，騙徒可以立即轉走加密貨幣。據了解，涉案加密貨幣為泰達幣（USDT），事主稱過往從未投資過虛擬貨幣。