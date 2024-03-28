明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

購珠海單位後發現非住宅用途質疑證監會失職　業主申司法覆核被駁回 (17:41)

一名大灣區業主稱因誤信售樓廣告，簽約買樓後發現單位僅可作商用，不能作住宅用途，遂入稟高院申請司法覆核，要求法庭頒令本港證監會主席失職。高院今（28日）駁回司法覆核許可申請，表示業主應循民事途徑索償，追究售樓廣告涉嫌失實陳述，而非入稟司法覆核。判辭結尾表示，業主感覺沮喪和受騙，是可以理解，但司法覆核不是解決此等申索的途徑。

申請人為盧肖娟，建議答辯人為證監會主席雷添良。兩名建議有利害關係者為美聯1200集團有限公司執行董事兼主席黃建業，以及廣州富力地產股分有限公司董事李思廉，兩間公司均在港上市。

判辭透露，盧肖娟曾誤信兩間公司的售樓廣告，以為在珠海橫琴的「R&F U Park」（富力優派廣場）單位可供商用及自住，所以購入一單位。直至2021年，盧發現單位在珠海保稅區，除了安全保衛人員外，其餘人等不得入住，廣告列明的公寓及酒店用途亦不適用。

盧肖娟早前爭議，證監會主席應監察上市公司的營商手法，不應容許兩間公司哄騙消費者買樓。惟法官高浩文表示，盧的不滿主要針對廣告涉失實陳述，事件與公共法錯誤無關，盧不應申請司法覆核，應提民事訴訟追討。

法官提及，盧肖娟及其胞兄曾經展開民事申索，後因費用問題撤回訴訟，不代表民事申索並非可行的方法。法官裁定，現時有其他補救方法可供選擇，民事訴訟更能達到追討賠償目的，故駁回司法覆核許可申請。法官明言，盧對事件感覺沮喪，是可以理解；從表面來說，盧和其他業主買樓時依賴的廣告，「似乎提供了最終不能提供的東西」，但法庭一貫行使司法覆核權，並非解決此等申索的場域。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞