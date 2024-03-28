購珠海單位後發現非住宅用途質疑證監會失職　業主申司法覆核被駁回 (17:41)

申請人為盧肖娟，建議答辯人為證監會主席雷添良。兩名建議有利害關係者為美聯1200集團有限公司執行董事兼主席黃建業，以及廣州富力地產股分有限公司董事李思廉，兩間公司均在港上市。

判辭透露，盧肖娟曾誤信兩間公司的售樓廣告，以為在珠海橫琴的「R&F U Park」（富力優派廣場）單位可供商用及自住，所以購入一單位。直至2021年，盧發現單位在珠海保稅區，除了安全保衛人員外，其餘人等不得入住，廣告列明的公寓及酒店用途亦不適用。

盧肖娟早前爭議，證監會主席應監察上市公司的營商手法，不應容許兩間公司哄騙消費者買樓。惟法官高浩文表示，盧的不滿主要針對廣告涉失實陳述，事件與公共法錯誤無關，盧不應申請司法覆核，應提民事訴訟追討。

法官提及，盧肖娟及其胞兄曾經展開民事申索，後因費用問題撤回訴訟，不代表民事申索並非可行的方法。法官裁定，現時有其他補救方法可供選擇，民事訴訟更能達到追討賠償目的，故駁回司法覆核許可申請。法官明言，盧對事件感覺沮喪，是可以理解；從表面來說，盧和其他業主買樓時依賴的廣告，「似乎提供了最終不能提供的東西」，但法庭一貫行使司法覆核權，並非解決此等申索的場域。