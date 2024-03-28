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中大生涉為星火洗黑錢逾60萬元罪成　官稱被告戶口款項與收入不相稱 (17:13)

支援示威被捕者的眾籌平台「星火同盟」有成員於2019年被捕，當時一名未成年大專學生被指以銀行戶口清洗逾64萬元黑錢，涉案5萬元懷疑來自星火的眾籌戶口。男學生否認洗黑錢罪受審後，今（28日）於區院被裁定罪成。暫委法官高偉雄認為，被告對涉款的解釋有違常理，全盤否定被告有關和星火的關連，以及他替星火處理捐款的證供，而被告戶口款項與其收入不相稱，有合理理由相信屬可公訴罪行的得益。

被告余昕鈺（現22歲）目前為中大工程學系學生。辯方指涉案金額不高，被告2019年被捕後兩年才遭起訴，辯方可能會向控方進一步查詢。法官先為被告索取勞教中心和背景報告，被告須還押至4月17日求情及或判刑，沒收令則於5月2日開庭處理。

被告早前自辯供稱，約於2017年成為星火義工，至2019年協助處理經濟及法律求助個案，另一義工Alice曾將捐款交予被告，被告按她的指示存款入求助者的戶口。法官分析證供指，被告聲稱星火要求被捕者提供個人資料核實身分，但從試算表可見，名為「暴太」的求助人等均毋需提供姓名和身分證號碼，與被告說法完全背道而馳。

對於試算表有求助備註寫上「Gear」及獲Alice批准，法官指，有人繞過核實程序，星火只會向求助人提供人道援助的說法並非真確，「裝備」絕對不屬於被捕的經濟困難。法官認為，被告供稱使用星火資金支援求助者並不屬實，他知道星火有銀行戶口，卻盲目相信Alice及協助處置金錢。

法官又指，被告可能入世未深或對不熟悉會計而犯錯，但種種分析達至累積效應，被告解釋是完全不可信。而且被告當時沒收入、家人領取綜援，故其71萬存款和450元收入不相稱。

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