警方反黑破洗黑錢集團　拘82人包括勝和坐館「廟街朗」 (16:47)

警方表示，早前根據情報發現一個由本地的黑社會團伙操控的洗黑錢集團，利用銀行戶口清洗非法網上賭博的收益。調查顯示，集團主腦是一個活躍於本地的黑社會高層骨幹，該黑幫涉本港多宗的暴力罪行有關，於是警方採取代號「凌曉」的行動，拘捕該名主腦及其他5名骨幹成員。

警方新界南總區刑事部總督察劉煜華表示，警方去年9月起，調查一個由本地黑社會團伙控制的洗黑錢集團，發現團伙利用虛擬銀行戶口，為設立於海外的非法賭博網站，收受賭注和清洗犯罪得益。首先，集團會透過即時通訊軟件、社交媒體等渠道招攬賭客，聲稱可以提供網上賭博服務，如麻雀、啤牌和百家樂等。客服其後便會要求賭客將資金轉帳至指定銀行戶口，作兌換積分於非法賭博網站內使用，涉案戶口部分由集團成員自己開立，部份則為傀儡戶口。

調查顯示，集團於2021年11月至2023年6月利用9個虛擬銀行戶口清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。涉案集團成員分別處理260萬至2800萬元不等的款項，而整個集團共清洗約8500萬港元的款項。警方指集團利用短期頻繁的相互交易，以增加執法難度，其中一戶口於半年間進行了多達超過4萬次交易。警方周一拘捕6名本地男子，年齡介乎31歲至48歲，全部均有黑社會背景。警方指因涉案網頁交易數量多，仍在調查賭客人數；另由於網站於海外設立，調查期間亦已關閉，因此被捕人角色仍待調查。

新界南總區刑事部警司李木易提到，過去一連三日的「犁庭掃穴」中，警方針對非法賭檔、毒品等展開執法行動，被捕人涉「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」及「非法禁錮」等罪行。其中，警方在荃灣、葵涌及大嶼山共搗破4個非法賭博場所，包括兩個非法釣魚機賭檔及兩個非法麻雀檔，共拘捕20人，檢獲大量賭博工具及賭款；又以涉嫌「販毒」及「藏毒」罪拘捕12人，檢獲毒品包括可卡因、冰毒、氯胺酮及大麻等，涉款約300萬元。