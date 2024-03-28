涉非禮女客人兼要求事主撤控　運動治療師罪成還押候判 (14:42)

被告鄭家盛為運動治療師，以及涉案位於上環的「盛健痛症復康治療中心」之負責人。

辯方求情稱，被告在體育方面具有成就，他的跑步學生包括一名校長為他撰寫求情信，其女友亦非常支持他。辯方望法庭不要就被告的職業加刑，裁判官反問指，事主不正就因為被告任職治療師而放下戒心。辯方又稱，上述中心經已結束運作，被告多年努力及積蓄付諸流水，工作將面臨困難，冀法庭輕判。

事發於2022年11月，健身KOL的事主X早前作供稱，被告為她按摩治療下背痛時掃摸其陰部數次，她問「有需要按到咁低咩？」。X與瑜伽導師Y同指，被告送客時分別拍打兩人臀部。X決定報警後，被告以信息向X稱「相關部門想我哋私下解決」。被告自辯稱，他用按摩工具為X治療，當他要求X付費600元，對方「黑面」不滿，他遂着X宣傳中心。被告的跑步學生供稱，X是自行離開中心，被告沒送客。

裁判官指，X被非禮時有向被告提問，並非毫無反應；按摩工具與手部觸感明顯有別，認為觸碰X陰部的不是工具。裁判官不認為X單單因為600元費用，而對被告作出重大指控。X和Y的案發日期不同，兩人事前溝通也沒污染證供。而且信息所指「部門」顯然不是指其公司，被告知悉X撤控就能令公司繼續營運。