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醫管局擴開放數據平台範圍　逾10間科技園合資格企業申請 (16:45)

醫管局去年與科技園公司簽訂合作協議並推出先導計劃，讓科學園內的兩間科創公司，在設於園內的「科學園—醫管局數據實驗室」試用局方自助數據平台，以使用病人數據作科研。醫管局即日起開放數據平台至科學園所有合資格企業申請使用，至今有約10至20間申請，涉及醫學診斷、醫療儀器和生物科技製劑研發公司，由科技園負責審批，每次可用5天。

醫管局自助數據平台儲存20萬名匿名病人數據，科創企業在數據實驗室使用平台時，不可下載或存取數據，實驗室保安、監控和防火牆等均獲局方審批。科技園公司早前邀請園內兩間企業試用系統，反應正面，遂擴至開放園內所有企業申請；實驗室每次可容納4間企業，每間可派出兩個代表。每宗申請目標7天內審批，但須「排期」使用實驗室。

科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅說，獲批企業須簽署合約，要求符合數據使用條件，違約會跟進。她稱若企業申請只涉探索（explore）數據，會由科技園負責批核申請文件；若涉分析數據或利用數據訓練人工智能系統等，則須由科技園臨牀研究委員會審批。她續稱，科技園另設數據管治委員會，確保數據使用過程符合要求，兩個委員會分別由大學研究專家、數據專家等組成。

醫管局高級系統經理李璧堅說，合作目的為讓科研成果可轉化為醫管局服務，局方與科技園簽訂協議有相關要求，「合約精神」是希望科學園研發可回饋本港醫療發展，惟強調局方引入新服務前，會要求相關技術有充足測試和數據支持。

被問20萬病人數據是否足夠作科研，李稱以往私營企業研究一般只能招募數百至數千病人數據，形容現有數據量「已經很大進步」，日後會檢視市場和科學園需求再考慮下一步發展。

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