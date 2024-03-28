死因庭冀年內召開南丫海難死因研訊 收逾300份證人供詞及報告 (13:54)

死因庭今早作閉門聆訊，有死者家屬親自到庭，部分由律師團隊代表應訊。公眾及傳媒不得入庭旁聽，司法機構散庭後向記者派發紀要簡述。根據文件，死因裁判官周慧珠已於今年3月收到初步死亡調查報告，包括329名證人的供辭或報告，警方預料今年6月初呈交完整的死亡調查報告。

周官將於今年9月之前召開第2次研訊前檢討，並擬定證人列表、書面供辭、專家報告和證供列表等。由於本案發生至今已有相當日子，周官指示與訟各方以今年內召開死因研訊為目標，如有特別情况則另作別論。

據了解，「南丫四號」所屬的港燈、「海泰號」所屬的港九小輪、南丫四號的造船廠財利船廠，以及負責驗船的海事處被列為有利害關係者。警方正循多個方向調查，包括南丫四號船艙防水圍板高度、海泰號船頭或包有金屬片等。據悉，死因庭證人包括目擊證人、消防蛙人和5名專家證人，當中有人身處海外，暫未知研訊會否由陪審團審理。