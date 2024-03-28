黎智英案｜李宇軒曾向裴倫德提「解放香港」稱港人樂於「攬炒」　IPAC成員曾商各地與港逃犯協議 (16:17)

【15:29】今日提早散庭。下午甫開庭，法官杜麗冰表示她意外地以剪刀割傷手部，已暫時止血但稍後需到急症室就醫。案件押後至4月8日續審。

【14:38】開庭。李宇軒續作供。控方展示Telegram群組「SWHK IPAC」內信息，顯示2020年7月30日，裴倫德轉發一則Twitter帖文，並請求群組成員廣傳。該則帖文是一封由時任英國保守黨議員施志安（Iain Duncan Smith）寫給各國外交大臣的信件，內容提及「This may be best achieved by adding their names to the Magnitsky list（將他們的名字加入「馬格尼茨基（制裁）」名單是最好方法）。及後有群組成員回覆「shared（已分享）」。

李庭上表示，他本人沒有跟進裴倫德的請求，也不知道其他成員的情况。

另一信息為李表示「is it a good idea to lobby for governments to cancel their mutual legal assistance or fugitive surrender arrangements with Hong Kong?（遊說國家取消與香港的雙方法律援助或逃犯移交條約，是否好主意？）」

李就此解釋，當時國安法實施後，香港可能出現政治罪行，故外國可以「做一啲revision（修訂），或者再consider（考慮）過係咪繼續簽呢個agreement（協議）。」李又指，IPAC曾舉行會議，由不同國家的議員各自講述其地區與中國及香港的逃犯協議，以及他們會否打算提出修訂相關條約。當時出席國家的議員包括英國、澳洲、加拿大及德國，李亦列席會議。

控方展示部分信息，分別為裴倫德拜託李去確認時任日本眾議院議員山尾志櫻里會否向日本議會提出修改日本與香港的條款，以及裴倫德稱加拿大同意撤銷引渡條例，並提到時任加拿大國會議員金紐斯(Garnett Genuis)。李表示他忘記有關向山尾跟進的下文，並指金紐斯(Garnett Genuis)及科特勒(Irwin Cotler)同為加拿大一方在IPAC的聯合主席（co-chair），兩人均有參與會議。

【12:43】休庭。

【12:10】開庭。李宇軒供稱，該份聯署聲明是呼籲外國對香港官員實施制裁。庭上文件顯示，該份聲明羅列有份簽名的香港前任及時任議員名字，以及各國議員與組織名稱。控方指出名單中包括，立法會前議員梁頌恆、「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers），以及名單可以選擇以當地話、德語或英話閱覽，李對此確認及表示他們在7月初持續收到簽名。

【11:24】休庭。

【11:00】控方另指在2020年6月29日，兩人對話信息中提及一份反國安法的聯署聲明。李宇軒表示，同年6月30日至7月初，他們以「人搭人」的方式，透過當地人士及組織聯絡，向香港區議員、日本及加拿大的國會議員等收集簽名支持該份聲明。

控方展示一篇新聞稿，寫上「香港民選區議員及各國議員等組織聯署 反對港版《國安法》並呼籲國際社會推行政策回應」，李指該篇新聞稿於國安法生效之前，上載至一個反國安法的網站及維持至國安法生效後。

【10:45】 控方續展示其他對話信息，當中李宇軒提及「a mean to liberate HK（解放香港的方法）」。李在庭上指，所謂「解放香港」就是「由中共手中解放出嚟，畀返香港人」。法官李運騰關注，早前證供指李不提倡「港獨」，李回答「喺呢個context（語境）我唔反對呢條line（戰線）。」

另一則信息為李宇軒回應裴倫德：taking down CCP might be a secondary motive but it will never be a strong motive for HKers to consider sacrificing themselves.（打倒中共可能是次要動機，但這不會是香港人有強烈動機考慮犧牲）

李解釋，裴倫德認為首先應在中國作出改變，才可以解決香港問題，「我就覺得無論中國嗰邊有冇轉變都好，我個 focus（焦點）就係喺香港本身嗰度」。

【10:03】開庭。「香港故事」成員李宇軒續作供。控方展示李與英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）之間的對話信息：

● 裴倫德：The question now is how to punish, divide and conquer……HK will be collateral.(問題在於如何懲罰、分裂及征服……香港將受波及）

● 李宇軒：This we know and we are very happy to play this role. （我們知道並樂於扮演這個角色）

李宇軒解讀裴倫德的說話，認為意思在於當時香港在「Geopolitics（地緣政治）嘅大局會變成一個suffer collateral damage（承受附帶損害），而李覺得香港人樂於扮演「攬炒」的角色。

其後控方繼續展示信息：

● 裴倫德：I believe the movement should be thinking about how it can trick the CCP into doing terrible things, and to expose those things to the world. （我相信運動應思考如何使中共令它作出恐怖的事，並將之公諸於世）

● 李宇軒：I don't think we need to trick them into doing more terrible things, they are already doing more terrible things, they are already doing very terrible things even without our accord.（我不認為我們要使他們做出更恐怖的事，她們已經在做更恐怖的事，並在沒有按照我們的意願下實行)

李庭上解釋所謂「恐怖的事」，稱就是他在信息中舉出的例子，又指沒有來自他們陣營的人要求立國安法，亦無故意促使他們立法，形容立法是「突如其來」（out of the blue），他們基本上重燃運動（practicallty reinvigorate the movement）。

控方展示兩人另一則對話信息：

● 裴倫德：What are the prospects for a demo?（示威有何前景？）

● 李宇軒：so far we haven’t seen concrete sanctions falling upon, say Dover or other perpetrators.（我們到目前為止，仍看不到Dover（陶輝）或其他犯罪者承受具體的制裁）

李解釋，當時他覺得示威沒有實際用途，惟國安法將要實施，裴倫德讓李預測香港將來發生什麼事，以待國際或英國回應。而Dover是指一名在鎮壓香港示威事件中擔任指揮官的外籍警官。

明報記者 楊志權、湯璧瑜