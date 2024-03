【持續更新】黎智英案｜與裴倫德談政局　李宇軒稱港人樂於「攬炒」 (11:10)

【10:03】開庭。「香港故事」成員李宇軒續作供。控方展示李與英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)之間的對話信息:

● 裴倫德:The question now is how to punish, divide and conquer……HK will be collateral.(問題在於如何懲罰、分裂及征服……香港將受波及)

● 李宇軒:This we know and we are very happy to play this role. (我們知道並樂於扮演這個角色)

李宇軒解讀裴倫德的說話,認為意思在於當時香港在「Geopolitics(地緣政治)嘅大局會變成一個suffer collateral damage(承受附帶損害),而李覺得香港人樂於扮演「攬炒」的角色。

控方展示兩人另一則對話信息:

● 裴倫德:What are the prospects for a demo?(示威有何前景?)

● 李宇軒:so far we haven’t seen concrete sanctions falling upon, say Dover or other perpetrators.(我們到目前為止,仍看不到Dover(陶輝)或其他犯罪者承受具體的制裁)

李解釋,當時他覺得示威沒有實際用途,惟國安法將要實施,裴倫德讓李預測香港將來發生什麼事,以待國際或英國回應。而Dover是指一名在鎮壓香港示威事件中擔任指揮官的外籍警官。

明報記者 楊志權、湯璧瑜