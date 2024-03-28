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【持續更新】黎智英案｜與裴倫德談政局　李宇軒稱港人樂於「攬炒」 (11:10)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第54日審訊。第4名從犯證人李宇軒第11日作供。

【10:03】開庭。「香港故事」成員李宇軒續作供。控方展示李與英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）之間的對話信息：

● 裴倫德：The question now is how to punish, divide and conquer……HK will be collateral.(問題在於如何懲罰、分裂及征服……香港將受波及）

● 李宇軒：This we know and we are very happy to play this role. （我們知道並樂於扮演這個角色）

李宇軒解讀裴倫德的說話，認為意思在於當時香港在「Geopolitics（地緣政治）嘅大局會變成一個suffer collateral damage（承受附帶損害），而李覺得香港人樂於扮演「攬炒」的角色。

控方展示兩人另一則對話信息：

● 裴倫德：What are the prospects for a demo?（示威有何前景？）

● 李宇軒：so far we haven’t seen concrete sanctions falling upon, say Dover or other perpetrators.（我們到目前為止，仍看不到Dover（陶輝）或其他犯罪者承受具體的制裁）

李解釋，當時他覺得示威沒有實際用途，惟國安法將要實施，裴倫德讓李預測香港將來發生什麼事，以待國際或英國回應。而Dover是指一名在鎮壓香港示威事件中擔任指揮官的外籍警官。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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