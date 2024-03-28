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【持續更新】黎智英案｜與裴倫德談政局　李宇軒提「解放香港」稱港人樂於「攬炒」 (13:19)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第54日審訊。第4名從犯證人李宇軒第11日作供。

【12:43】休庭。

【12:10】開庭。李宇軒供稱，該份聯署聲明是呼籲外國對香港官員實施制裁。庭上文件顯示，該份聲明羅列有份簽名的香港前任及時任議員名字，以及各國議員與組織名稱。控方指出名單中包括，立法會前議員梁頌恆、「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers），以及名單可以選擇以當地話、德語或英話閱覽，李對此確認及表示他們在7月初持續收到簽名。

【11:24】休庭。

【11:00】控方另指在2020年6月29日，兩人對話信息中提及一份反國安法的聯署聲明。李宇軒表示，同年6月30日至7月初，他們以「人搭人」的方式，透過當地人士及組織聯絡，向香港區議員、日本及加拿大的國會議員等收集簽名支持該份聲明。

控方展示一篇新聞稿，寫上「香港民選區議員及各國議員等組織聯署 反對港版《國安法》並呼籲國際社會推行政策回應」，李指該篇新聞稿於國安法生效之前，上載至一個反國安法的網站及維持至國安法生效後。

【10:45】 控方續展示其他對話信息，當中李宇軒提及「a mean to liberate HK（解放香港的方法）」。李在庭上指，所謂「解放香港」就是「由中共手中解放出嚟，畀返香港人」。法官李運騰關注，早前證供指李不提倡「港獨」，李回答「喺呢個context（語境）我唔反對呢條line（戰線）。」

另一則信息為李宇軒回應裴倫德：taking down CCP might be a secondary motive but it will never be a strong motive for HKers to consider sacrificing themselves.（打倒中共可能是次要動機，但這不會是香港人有強烈動機考慮犧牲）

李解釋，裴倫德認為首先應在中國作出改變，才可以解決香港問題，「我就覺得無論中國嗰邊有冇轉變都好，我個 focus（焦點）就係喺香港本身嗰度」。

【10:03】開庭。「香港故事」成員李宇軒續作供。控方展示李與英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）之間的對話信息：

● 裴倫德：The question now is how to punish, divide and conquer……HK will be collateral.(問題在於如何懲罰、分裂及征服……香港將受波及）

● 李宇軒：This we know and we are very happy to play this role. （我們知道並樂於扮演這個角色）

李宇軒解讀裴倫德的說話，認為意思在於當時香港在「Geopolitics（地緣政治）嘅大局會變成一個suffer collateral damage（承受附帶損害），而李覺得香港人樂於扮演「攬炒」的角色。

其後控方繼續展示信息：

● 裴倫德：I believe the movement should be thinking about how it can trick the CCP into doing terrible things, and to expose those things to the world. （我相信運動應思考如何使中共令它作出恐怖的事，並將之公諸於世）

● 李宇軒：I don't think we need to trick them into doing more terrible things, they are already doing more terrible things, they are already doing very terrible things even without our accord.（我不認為我們要使他們做出更恐怖的事，她們已經在做更恐怖的事，並在沒有按照我們的意願下實行)

李庭上解釋所謂「恐怖的事」，稱就是他在信息中舉出的例子，又指沒有來自他們陣營的人要求立國安法，亦無故意促使他們立法，形容立法是「突如其來」（out of the blue），他們基本上重燃運動（practicallty reinvigorate the movement）。

控方展示兩人另一則對話信息：

● 裴倫德：What are the prospects for a demo?（示威有何前景？）

● 李宇軒：so far we haven’t seen concrete sanctions falling upon, say Dover or other perpetrators.（我們到目前為止，仍看不到Dover（陶輝）或其他犯罪者承受具體的制裁）

李解釋，當時他覺得示威沒有實際用途，惟國安法將要實施，裴倫德讓李預測香港將來發生什麼事，以待國際或英國回應。而Dover是指一名在鎮壓香港示威事件中擔任指揮官的外籍警官。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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