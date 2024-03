【持續更新】黎智英案｜與裴倫德談政局　李宇軒提「解放香港」稱港人樂於「攬炒」 (13:19)

【12:43】休庭。

【12:10】開庭。李宇軒供稱,該份聯署聲明是呼籲外國對香港官員實施制裁。庭上文件顯示,該份聲明羅列有份簽名的香港前任及時任議員名字,以及各國議員與組織名稱。控方指出名單中包括,立法會前議員梁頌恆、「香港監察」創辦人羅傑斯(Benedict Rogers),以及名單可以選擇以當地話、德語或英話閱覽,李對此確認及表示他們在7月初持續收到簽名。

【11:24】休庭。

【11:00】控方另指在2020年6月29日,兩人對話信息中提及一份反國安法的聯署聲明。李宇軒表示,同年6月30日至7月初,他們以「人搭人」的方式,透過當地人士及組織聯絡,向香港區議員、日本及加拿大的國會議員等收集簽名支持該份聲明。

控方展示一篇新聞稿,寫上「香港民選區議員及各國議員等組織聯署 反對港版《國安法》並呼籲國際社會推行政策回應」,李指該篇新聞稿於國安法生效之前,上載至一個反國安法的網站及維持至國安法生效後。

【10:45】 控方續展示其他對話信息,當中李宇軒提及「a mean to liberate HK(解放香港的方法)」。李在庭上指,所謂「解放香港」就是「由中共手中解放出嚟,畀返香港人」。法官李運騰關注,早前證供指李不提倡「港獨」,李回答「喺呢個context(語境)我唔反對呢條line(戰線)。」

另一則信息為李宇軒回應裴倫德:taking down CCP might be a secondary motive but it will never be a strong motive for HKers to consider sacrificing themselves.(打倒中共可能是次要動機,但這不會是香港人有強烈動機考慮犧牲)

李解釋,裴倫德認為首先應在中國作出改變,才可以解決香港問題,「我就覺得無論中國嗰邊有冇轉變都好,我個 focus(焦點)就係喺香港本身嗰度」。

【10:03】開庭。「香港故事」成員李宇軒續作供。控方展示李與英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)之間的對話信息:

● 裴倫德:The question now is how to punish, divide and conquer……HK will be collateral.(問題在於如何懲罰、分裂及征服……香港將受波及)

● 李宇軒:This we know and we are very happy to play this role. (我們知道並樂於扮演這個角色)

李宇軒解讀裴倫德的說話,認為意思在於當時香港在「Geopolitics(地緣政治)嘅大局會變成一個suffer collateral damage(承受附帶損害),而李覺得香港人樂於扮演「攬炒」的角色。

其後控方繼續展示信息:

● 裴倫德:I believe the movement should be thinking about how it can trick the CCP into doing terrible things, and to expose those things to the world. (我相信運動應思考如何使中共令它作出恐怖的事,並將之公諸於世)

● 李宇軒:I don't think we need to trick them into doing more terrible things, they are already doing more terrible things, they are already doing very terrible things even without our accord.(我不認為我們要使他們做出更恐怖的事,她們已經在做更恐怖的事,並在沒有按照我們的意願下實行)

李庭上解釋所謂「恐怖的事」,稱就是他在信息中舉出的例子,又指沒有來自他們陣營的人要求立國安法,亦無故意促使他們立法,形容立法是「突如其來」(out of the blue),他們基本上重燃運動(practicallty reinvigorate the movement)。

控方展示兩人另一則對話信息:

● 裴倫德:What are the prospects for a demo?(示威有何前景?)

● 李宇軒:so far we haven’t seen concrete sanctions falling upon, say Dover or other perpetrators.(我們到目前為止,仍看不到Dover(陶輝)或其他犯罪者承受具體的制裁)

李解釋,當時他覺得示威沒有實際用途,惟國安法將要實施,裴倫德讓李預測香港將來發生什麼事,以待國際或英國回應。而Dover是指一名在鎮壓香港示威事件中擔任指揮官的外籍警官。

明報記者 楊志權、湯璧瑜