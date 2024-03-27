輪椅者訪光蛋展遇阻 平機會：是否違法歧視需視乎實際情况 (23:20)

「teamLab：光漣」發光蛋裝置設在添馬公園草地範圍，設有由圍欄包圍的「須預約區域」，區內大部分為草地，中間有數段石屎路，但被圍欄「截斷」而不互相連接，參觀者須橫越草地才可通行。事發在本周一（25日）晚，市民岑小姐與坐輪椅的外婆一行5人，進入添馬公園預約區內參觀展覽，岑打算推外婆跟隨一般參觀者取道路旁草地前進，惟被工作人員阻止，稱草地凹凸不平，推輪椅有危險，着他們由入口處「出番去」。

狄志遠今去信平機會，指事件對殘疾人士構成明顯歧視及邊緣化行為，並引述《殘疾歧視條例》，就公眾人士有權進入或使用的處所而言，凡在提供進入該等處所的方法上歧視殘疾人士，即屬違法。

本報昨午就事件查詢平機會，該會於今晚回覆稱，就事件是否構成違法歧視，需視乎實際情况，例如服務或設施提供者是否基於安全考慮或其他合理原因，而拒絕提供服務或設施，又或基於不合情理的困難，例如受地勢所限，未能提供無障礙設施或通道；或有否提供其他替代安排，以及為使用者提供清晰指示等。

平機會又指，根據傳媒報道，主辦單位正研究在場內設置特別通道方便不同需要人士，平機會亦正嘗試聯絡主辦單位，提供有關無障礙及通用設計的資訊。

據康文署周一晚就事件回覆本報，署方解釋須預約展區的地面高低不平，部分路段涉及上落斜坡及梯級，而為營造氣氛，展場內燈光較暗，若場內擁擠或有緊急情况，會對輪椅人士造成風險，為顧及輪椅人士安全，建議輪椅人士可到近海濱毋須預約的展區參觀，署方亦已將有關安排列於展覽預約網頁的參觀注意事項中。康文署昨晚（26日）再回覆指，正與另一主辦單位teamLab商討，研究在場內設特別通道方便不同需要人士，詳情稍後公布。