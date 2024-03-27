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警方拘捕47人涉嫌詐騙洗黑錢　6事主借錢前交保證金損失340萬元 (21:15)

警方一連8日展開反詐騙及反洗黑錢行動「世爵」，於全港多區合共拘捕47人，涉嫌「以欺騙手段獲取得財產」、「盜竊」、「詐騙」及「洗黑錢」罪，被捕人大多數為傀儡戶口持有人。另外，警方行動中共偵破35宗罪案，包括一宗借貸詐騙案，涉案財務中介公司要求貸款人借錢前交出「保證金」證明有一定還款能力，6名事主合共交出340萬元後發現被騙，於是報警。

油尖警區科技及財富組主管偵緝高級督察陳源勳表示，今年首3個月，警方共收到6名事主報案，指有自稱金融機構職員以推銷電話聯絡他們，聲稱可以提供大額貸款。6名事主應邀到尖沙嘴一商業大廈內財務公司商討借款細節，其間有人要求事主預繳入息證明金，證明自己有還款能力。所有事主信以爲真，將總共340萬元保證金存入指定戶口，結果涉案財務公司人去樓空，事主沒有得到貸款或還款。警方調查後，以串謀詐騙罪拘捕5人，包括4男1女，介乎22至59歲，被捕人角色包括涉案電話登記人、傀儡戶口持有人、公司登記人及涉案單位租客。

另外，8天行動中，油尖警區共偵破35宗罪案，包括11宗求職騙案、9宗網上購物騙案、4宗投資騙案、4宗電話騙案及7宗其他騙案，事主年齡介乎18至60歲，總損失達1240萬元。47名被捕人包括36男11女，介乎19至66歲，大部分是本地人，分別報稱無業、廚師、侍應、裝修工人，大部分被捕人為傀儡戶口持有人，收取微薄金錢後將戶口交給集團收騙款。大部分被捕人已獲准保釋候查。

相關字詞﹕詐騙 洗黑錢

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