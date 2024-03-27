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721案｜控方指被告偕他人向白衣人射水屬有意挑釁　被告否認 (18:44)

2019年7月21日元朗白衣人襲擊，時任立法會議員林卓廷等7男子否認暴動罪，案件今（27日）續審。時任銀行副總裁的被告陳永晞自辯稱，理解閘內人士擲物是自我防衛及阻止襲擊，但陳強調不會擲物。陳否認與他人一同或參與行事，而陳只是低頭用手機「我自己做自己嘢」。控方指出，陳握喉射水20秒後遞水喉給另一人，並非因為達到目的令白衣人退後，而陳是與別人分工合作、有默契地挑釁，陳不同意射水屬於挑釁。

第三被告陳永晞（現41歲）作供談及，當晚11時許有警員到達元朗站，法官問，他是否對警方遲到感憤怒不滿，陳回答覺得好奇多於不滿。

陳於盤問下供稱，案發前不知元朗出事，當日在雞地被白衣人指嚇時也沒注意對方是否攜有「保衛家園」牌子，入站後才見到紙牌。他雖然相信白衣人是元朗原居民，但不太了解他們的訴求和為何保衛；他曾搜尋資料亦不得要領。對於庭上有證人得知元朗消息，陳直言「我都好訝異原來咁多人知道，我竟然唔知道」，他僅從前妻獲悉當天中上環發生衝突。

陳指出，白衣人在閘內先投擲物品，因此理解他人開傘阻擋。陳認同閘內人士作出越來越多的對抗，不過否認對之視若無睹，他澄清有時距離甚遠並不太清楚，自覺有心無力，又重申有勸止及拉後別人。控方質疑，陳在站內徘徊是期待有人到場聚集，而且有人告訴他站內會發生何事，陳一概否認。

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