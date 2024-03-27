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男醫生易服闖中學認遊蕩罪候懲　案情指入校園遭教師識破後狂奔 (18:41)

36歲私家醫生廖許延去年11月易服扮女學生潛入校園被捕，被控一項遊蕩罪。他今日（27日）在西九龍裁判法院認罪，案情顯示被告當日駕駛私家車前往長沙灣蘇屋邨的停車場，落車時身穿一套白衣連身校裙，戴上頭髮及口罩。被告被女教師識破後，隨即逃出學校。警方當晚拘捕被告，在他住宅內搜出多四套校服。裁判官將案件押後至4月24日判刑，為被告索取背景及社會服務令報告，此期間被告續准保釋。

被告廖許延（36歲，報稱為醫生）現獲准以2萬元保釋候懲。他承認案情指，2023年11月20日，佛教大雄中學一名女教師於午膳期間，發現一名女學生打扮的人士打算走上2樓。由於該校規定學生於午膳時，除了到圖書館以外，否則不能到2樓以上的樓層。女教師問該人去向，對方低聲回答要返回課室，當女教師追問是哪個課室時，對方突然逃跑衝出學校。

事後女教師醒起該人士的聲線低沉及身形似是男人，於是將事件通報校長。校方懷疑有人易服闖入校園，遂報警處理。警方接報後翻查附近閉路電視，發現該人士在案發時駕車前往學校附近的停車場，下車時身穿校裙、頭戴頭髮及佩戴口罩，跑往學校。及後他重返停車場，沒有換下裝扮便駕車離開。

其後警方鎖定被告為該名易服遊蕩男後，當晚於他的住宅內將他拘捕，搜出涉案衣服及另外4套中學校服。被告在警誡下保持緘默。

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