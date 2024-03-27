23條立法｜BBC報道馬俊文不獲減刑　政府強烈譴責批內容誤導 (17:41)

政府發言人指，無論在《維護國家安全條例》生效前或後，囚犯從來都沒有必然權利獲得提早釋放，而任何准予囚犯提早釋放的酌情權，都必須根據法律的規定行使，並稱過去曾發生因犯危害國家安全罪行而被定罪的囚犯，在提早獲釋的監管期間潛逃或繼續進行危害國家安全的行為和活動，故認為有必要就涉及危害國家安全罪行的囚犯是否能夠提早獲釋，施加較為嚴格的限制，又強調有關安排並沒有改變法庭對干犯危害國家安全罪行的人作出的判刑，不存在所謂「變相加刑」的問題。

政府發言人又指出，不論其刑罰是在有關修訂生效之前、當日或之後判處的。刑期的執行，一向屬於行政機關的職權範圍。懲教署長考慮個案的實際情況及所有相關因素包括在囚人士的申述，嚴格依照法律賦予的權力執行職務和行使其酌情權，確保所有個案獲公平處理。發言人舉例指，《維護國家安全條例》修訂《監管釋囚條例》、《監管釋囚規例》以及《監獄規則》，列明如囚犯因被裁定犯危害國家安全的罪行而服刑，除非懲教署長信納該囚犯獲得減刑，不會不利於國家安全，否則該囚犯將不獲減刑。

BBC的報道內文提及，國際特赦組織對BBC中文稱，「23條」立法實施短短數天便發生此事，形容令人深感擔憂，再次促請香港當局廢除《國安條例》。內文亦引述香港觀察組織的意見，指新法實施短短48小時後便看到馬俊文遭拒減刑，說明《國安條例》對香港人和平行使公民權利構成嚴重風險。