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涉冒充曹永廉取消器官捐贈登記　港大生囚8周 (16:59)

本港正研究與內地建立恆常器官移植互助機制，有市民於社交平台呼籲取消登記器官捐贈。一名男大學生盜用藝人曹永廉的資料取消登記，又嘗試在系統內輸入何君堯和林鄭月娥個人資料，但無正式提交申請。男生早前承認一項刑事損壞罪，案件今（27日）在東區裁判法院判刑。裁判官斥器官捐贈名冊是器官捐贈重要一環，不容因被告貪玩或希望表達想法而破壞，認為沒有緩刑基礎，須判處監禁8星期。

現年20歲的被告王子誠，現在香港大學修讀社會科學士，獲准以2萬元保釋候上訴，要交出旅遊證件。

辯方求情時指出，被告一直品學兼優，因少不更事、一時貪玩犯案。被告雖從修讀學科而形成一些想法，但以愚蠢方法表達，利用兩名政治人物的資料，強調被告行為並非針對個人或政府。

辯方表示，被告在還押期間已失去14天自由，不能參與考試，影響出國交流機會，而被告會因定罪接受大學校方紀律聆訊，有機會被停學。辯方又呈上被告的求情信，顯示他深感懊悔，希望法庭只屬一事件，不會重犯，望可判處緩刑。

裁判官判刑時指，即使被告是因貪玩犯案，但他的行為影響到最需要幫助、身患嚴重疾病，及正等待器官捐贈的病人。雖然衛生署因警方調查，在案發後未處理其取消申請，但被告的行為嚴重損害公眾利益，再者被告曾兩度犯案，即使他是初犯，判處監禁亦屬合適。

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