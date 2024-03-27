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替犯罪集團以失竊信用卡買名表　66歲的士司機被捕 (15:50)

警方昨（26日）在九龍城拘捕一名66歲的士司機，涉嫌為犯罪集團充當跑腿，盜用他人信用卡買勞力士手表，涉款64.7萬。

警方油尖警區刑事調查隊高級督察關智聰表示，案中事主電話在3月18日失去信號，事主向電訊公司查詢後，得知有人報失其電話卡，其間信用卡在一小時內被盜用逾64萬，他亦發現信用卡不翼而飛，於是報案。據了解，事主主要用該信用卡享用機場貴賓室服務，已數月沒使用該信用卡消費，最初並不察覺信用卡被盜。

警方經調查後，相信有犯罪集團先在本地偷取事主信用卡及身份證，再在內地用事主資料及跑腿相片偽造假身份證，跑腿遂持假身份證向電訊公司報失電話卡，並申請新電話卡，以在盜用信用卡後收取驗證碼。犯罪集團最初會在便利店及咖啡店作小額交易，確保信用卡運作正常，最終在珠寶店作巨額消費，成功購入4隻勞力士手表，市值64.7萬。疑犯及後會將電話、電話卡、假身份證及贓物交予內地犯罪集團，以獲得2萬元報酬。

關智聰表示，警方昨在九龍城拘捕一名66歲男的士司機，涉嫌「盜竊」、「以欺騙手段取得財產」及「行使偽造文件」，起出他犯案時身穿的衣物、電話及現金。男子正被扣查，明日在九龍城裁判法院提堂。

警方提醒，市民、商戶及發卡機構都要做好防騙工作，如商戶發現有人多次使用不同信用卡，應立即報案及終止交易。

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