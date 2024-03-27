警方破兩「彈票黨」拘21人 (14:43)

西九龍總區重案組總督察戴寶兒表示，經情報分析及深入調查發現一個由三合會操縱的犯罪集團，除以「彈票黨」手法騙取事主財物外，亦於交易後訛稱「入多咗」款項，要求事主退款，令事主雙重損失。警方於周一（25日）起連續兩日行動，成功瓦解一個詐騙集團，除拘捕幕後操控及招募成員的主腦、負責入支票操控傀儡戶口和交收的骨幹成員，亦拘捕傀儡戶口持有人、電話登記人及支票戶口持有人。警方行動牽涉全港約40宗案件，被騙財物約89萬元，包括現金、電話、電腦、名牌手袋及首飾。

警方於行動中拘捕13男1女，年齡介乎17至72歲，被捕人士分別報稱為餐飲業從業員、搬運工人、家庭主婦、退休及無業，部分有三合會背景，當中有一名為未成年男子及一名相信精神上無行為能力的人士，而該名未成年男子亦涉另一宗發生於東九龍總區的案件被捕。警方亦搜查兩間位於旺角亞皆老街83號二手電話及電腦店舖，檢獲21部懷疑為失物的手提電話，以處理贓物罪拘捕一名店員。被捕14人當中包括一名35歲姓鄭集團主腦及4名骨幹成員年齡17至43歲，涉嫌以欺騙手段取得財產、「洗黑錢」、管有他人身分證及處理贓物罪。調查期間亦起回一部屬於事主的電腦，檢獲一批失效支票及21部懷疑失物的手提電話及一張他人身分證。

西九龍重案組高級督察盛智琛指，該詐騙集團分工精細，招募想「搵快錢」的年青人負責入支票及與事主交收，犯罪集團亦會假扮一間二手收購公司並開設網頁，稍後會由網罪科人員協助移除。警方相信該集團已經運作超過兩個月，其中4名被捕人已經被暫控一項串謀詐騙罪，並於九龍城法院提堂，其餘已獲保釋候查。

另外，警方亦於周一（25日）瓦解另一個「彈票黨」網上購物騙案集團，共拘捕10人，並偵破11宗網上購物騙案，損失超過19萬元。東九龍總區科技及財富罪案組署理總督察劉啓彥表示，警方周一展開埋伏行動，成功以涉嫌欺騙手段取得財產罪，拘捕一名報稱為地盤工人39歲男子，並起回一部價值8500元的涉案手提電話，並於周一及周二，以欺騙手段取得財產罪拘捕另外8男1女集團成員，年齡介乎17至72歲，包括集團骨幹成員、負責交收、入票、提供戶口等，被捕人士涉嫌與去年12月至今年3月10宗網上購物騙案有關。

警方另檢獲多張銀行禮券、多部手機及多張電話卡等。警方在兩次行動中，留意到兩個「彈票黨」集團均以相同手法，招募想「搵快錢」的年輕人或者失業人士。