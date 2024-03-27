私人土地作福利用途計劃逾十年僅6項目投入服務　孫玉菡：社署會協調助加快進度 (13:47)

議員林筱魯提出口頭質詢提及，政府曾指截至去年3月初，特別計劃下僅得6個項目已完工並投入服務。勞福局今日回覆時亦指，截至今年2月底，已經完工並投入服務的項目仍為6個。孫玉菡在立法會上表示，不宜就計劃項目訂立目標，但相信3年內會有成果，而社署作為中間人，會協調政府不同部門，協助非政府機構加快項目進程。

孫玉菡表示，目前有兩個項目處於建築階段，另分別有10個及22個項目處於詳細設計和技術可行性研究階段，另有25個項目正在構思及初步規劃；23個項目則因難以繼續推展而由申請機構主動撤回或被剔除。他指出，推進項目時或受多項因素影響進度，包括用地周遭環境的限制、公用設施和交通配套、地契條款訂明的規定等，進度亦視乎申請機構會否在項目發展的過程中修訂內容等。

不少議員認為計劃進度過慢，關注當局為非政府機構提供的協助。議員管浩鳴認為，進度緩慢的原因是各政府部門之間將問題「推嚟推去」，又說過渡屋及簡約公展的推展進程相比之下較快，形容是政府態度的問題，關注當局會否在計劃提升至更高層次，例如由勞福局或司長領導。

孫玉菡回應指，過渡屋的目標較簡單，但每個特別計劃下的項目目標不一，可能涉及幼兒服務、殘疾人士服務等，加下非政府機構或想保留部分用地建立其他服務，故較為複雜。他稱，現有項目遇到的問題全屬技術上問題，可由社署用好協調機制解決，又強調各政府部門均想協作。他又說，社署已2022年12月至去年5月期間，主動約見每一個參與計劃的非政府機構，檢視並討論其建議項目的進度，社署署長亦於去年9月召開跨部門會議，集合規劃、地政、交通等專業範疇的部門代表，以加強協調。