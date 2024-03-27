明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

私人土地作福利用途計劃逾十年僅6項目投入服務　孫玉菡：社署會協調助加快進度 (13:47)

政府於2013年9月推出「私人土地作福利用途特別計劃」，鼓勵非政府機構善用其持有的土地，提供或增加有殷切需求的福利設施，截至今年2月底，共有6個項目已經完工並投入服務，與去年3月的情况不變。不少議員認為計劃進度過慢，勞工及福利局長孫玉菡指，現有項目遇到的問題全屬技術問題，可由社署用好協調機制解決，社署已2022年12月至去年5月期間，主動約見每一個參與計劃的非政府機構，檢視並討論其建議項目的進度，社署署長亦於去年9月召開跨部門會議，集合規劃、地政、交通等專業範疇的部門代表，以加強協調。

議員林筱魯提出口頭質詢提及，政府曾指截至去年3月初，特別計劃下僅得6個項目已完工並投入服務。勞福局今日回覆時亦指，截至今年2月底，已經完工並投入服務的項目仍為6個。孫玉菡在立法會上表示，不宜就計劃項目訂立目標，但相信3年內會有成果，而社署作為中間人，會協調政府不同部門，協助非政府機構加快項目進程。

孫玉菡表示，目前有兩個項目處於建築階段，另分別有10個及22個項目處於詳細設計和技術可行性研究階段，另有25個項目正在構思及初步規劃；23個項目則因難以繼續推展而由申請機構主動撤回或被剔除。他指出，推進項目時或受多項因素影響進度，包括用地周遭環境的限制、公用設施和交通配套、地契條款訂明的規定等，進度亦視乎申請機構會否在項目發展的過程中修訂內容等。

不少議員認為計劃進度過慢，關注當局為非政府機構提供的協助。議員管浩鳴認為，進度緩慢的原因是各政府部門之間將問題「推嚟推去」，又說過渡屋及簡約公展的推展進程相比之下較快，形容是政府態度的問題，關注當局會否在計劃提升至更高層次，例如由勞福局或司長領導。

孫玉菡回應指，過渡屋的目標較簡單，但每個特別計劃下的項目目標不一，可能涉及幼兒服務、殘疾人士服務等，加下非政府機構或想保留部分用地建立其他服務，故較為複雜。他稱，現有項目遇到的問題全屬技術上問題，可由社署用好協調機制解決，又強調各政府部門均想協作。他又說，社署已2022年12月至去年5月期間，主動約見每一個參與計劃的非政府機構，檢視並討論其建議項目的進度，社署署長亦於去年9月召開跨部門會議，集合規劃、地政、交通等專業範疇的部門代表，以加強協調。

相關字詞﹕編輯推介 孫玉菡 社會福利署 福利設施

上 / 下一篇新聞