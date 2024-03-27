運物局研要求的士裝中央雲端攝錄系統　年內諮詢業界 (12:59)

工聯會陸頌雄今日（27日）在立法會提出口頭質詢，認為的士車廂安裝閉路電視及行車記錄器，將有助阻嚇「黑的」，建議政府強制所有的士安裝中央雲端攝錄系統以及限制取覽錄像權限。運輸及物流局長林世雄表示，的士車隊發牌制度已訂明的士司機須在車廂內安裝閉路電視系統，當局今年初亦開始研究的士安裝中央雲端攝錄系統的可行性，擬在今年內諮詢業界意見，並會考慮是否要強制安裝。
林世雄指，當局計劃今年4月邀請的士申請車隊發牌，相信的士車隊可起示範及帶頭作用，促進業內良性競爭，透過市場演化，改變行業生態。
陸頌雄、民建聯陳恒鑌和另一名議員何君堯皆質疑，為何不盡快立法強制要求的士安裝攝錄系統。其中陸頌雄就指，的士業界對組織車隊反應一般，並指內地、澳門、澳洲、美國等地都有相關要求，形容目前業界「黑狗得食，白狗當災」，少數害群之馬影響生態，應加快立法打擊「黑的」。
林世雄認為，現階段為的士車隊參與情况下定論言之尚早，待4月當局邀請業界申請車隊發牌時，會再觀察反應，又指每個地方都各有其背景和情况，舉例指澳門和深圳等地有強制安裝閉路電視或行車記錄器的要求，但有新加坡、英格蘭、威爾斯則無相關要求。他又指，會一併研究強制安裝的可行性，指當局需要仔細研究措施，亦有一連串考量，例如檢視香港的士營運模式、能否保障的士司機和乘客私隠、裝置的安裝細節和日常維修費用，以及輸送數據開支等。
陸頌雄亦關注，當局會否與保險業界商討，向已安裝車廂攝錄系統及行車記錄器之的士提供保費優惠。林世雄稱相關部門、立法會議員、保險業監管局和保險業界曾會面商討。他又指，已有保險公司向已安裝有關裝置的的士提供保費折扣、減低索償自付額等優惠，惟保險公司反映參與的士不多，亦有司機所的提交資料欠準確。
另外，新民黨何敬康關注的士司機老齡化問題，問當局會否研究引入要求高齡符合體格要求。林世雄表示，當局在去年年中開始諮詢業界和團隊，亦諮詢醫療界和的士業界，檢視針對的士司機的體檢所需內容，今年內向立法會提交修例建議。