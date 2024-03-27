運物局研要求的士裝中央雲端攝錄系統　年內諮詢業界 (12:59)

林世雄指，當局計劃今年4月邀請的士申請車隊發牌，相信的士車隊可起示範及帶頭作用，促進業內良性競爭，透過市場演化，改變行業生態。

陸頌雄、民建聯陳恒鑌和另一名議員何君堯皆質疑，為何不盡快立法強制要求的士安裝攝錄系統。其中陸頌雄就指，的士業界對組織車隊反應一般，並指內地、澳門、澳洲、美國等地都有相關要求，形容目前業界「黑狗得食，白狗當災」，少數害群之馬影響生態，應加快立法打擊「黑的」。

林世雄認為，現階段為的士車隊參與情况下定論言之尚早，待4月當局邀請業界申請車隊發牌時，會再觀察反應，又指每個地方都各有其背景和情况，舉例指澳門和深圳等地有強制安裝閉路電視或行車記錄器的要求，但有新加坡、英格蘭、威爾斯則無相關要求。他又指，會一併研究強制安裝的可行性，指當局需要仔細研究措施，亦有一連串考量，例如檢視香港的士營運模式、能否保障的士司機和乘客私隠、裝置的安裝細節和日常維修費用，以及輸送數據開支等。

陸頌雄亦關注，當局會否與保險業界商討，向已安裝車廂攝錄系統及行車記錄器之的士提供保費優惠。林世雄稱相關部門、立法會議員、保險業監管局和保險業界曾會面商討。他又指，已有保險公司向已安裝有關裝置的的士提供保費折扣、減低索償自付額等優惠，惟保險公司反映參與的士不多，亦有司機所的提交資料欠準確。

另外，新民黨何敬康關注的士司機老齡化問題，問當局會否研究引入要求高齡符合體格要求。林世雄表示，當局在去年年中開始諮詢業界和團隊，亦諮詢醫療界和的士業界，檢視針對的士司機的體檢所需內容，今年內向立法會提交修例建議。