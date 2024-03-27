海關去年處理逾1.9萬宗案件　私煙案佔最多兼按年增2.4倍 (12:36)

她又說，跨境運輸逐步回復，雖然犯罪集團仍以海路從東南亞國家走私香港，但每次走私量減少，更改為以「螞蟻搬家」形式，分批將私煙偷運入境。毒品案則有1362宗、按年升46%，涉及共9.5噸毒品。

何珮珊說，近年全球毒品生產量不斷上升，特別是可卡因及冰毒，主要於南美及阿富汗生產。她指出，海關發現毒品案涉及的單位及人員越來越多，案件更國際化及集團化，而販毒團夥會與走私團夥勾結，分工仔細，又會採取「雙軌道」形式運送毒品，即聘請旅客「螞蟻搬家」地偷運，同時會大規模走私。何珮珊表示，海關已作針對性的部署，不少重大案件中與內地及海外執法機關合作。

侵犯知識產權的案件有703宗，較2022年升34%，涉及物品總值約2.88億元；網上侵權案件有101宗。洗黑錢案則有10宗，共涉122.8億元。何珮珊稱，犯罪集團手法多變，包括以銀行戶口頻繁轉帳，去年亦出現利用旅客攜帶大量現金，及利用跨國鑽石貿易洗錢的案件。

海關去年接獲涉及違反《商品說明條例》的投訴就有18982宗，按年升2.1倍，當中14892宗投訴共開立96宗詳細調查個案，主要涉虛假商品說明、不當地接受付款及誤導性遺漏等的指控。何珮珊說，去年接獲的貨品舉報急升，主要因為一個網上尿片零售商不當地接受付款，引致11565宗大規模舉報。

出入境人次回復至2019年同期6成半

另外，自去年2月6日通關後，本港各口岸出入境人次達2.1億人次、出入境車輛達1030萬架次，回復至2019年同期的6成半；自去年7月1日至今年3月25日，共有58.2萬架次私家車透過港車北上計劃，經港珠澳大橋口岸進出香港。

海關人手方面，海關去年共錄取80名督察及190名關員，目前空缺率分別為6%及9%。何珮珊說，去年共接獲7500多份投考海關督察申請，較前年增74%，當中470份來自大學畢業前一或兩年的人士、290份為內地港生；關員投考申請則有8500份，升21%。

至於海關未來一年的工作，何珮珊說，將繼續與世界各地的海關機構商討簽署合作安排，並計劃今年上半年引入跨境快件清關便利安排，又會聯同內地海關打造「空陸鮮活產品專屬快線」，亦將推出「粵港澳海關通關資訊平台」，讓旅客及運輸業可獲實時的清關資訊。