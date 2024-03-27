明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海關去年處理逾1.9萬宗案件　私煙案佔最多兼按年增2.4倍 (12:36)

海關去年共處理19120宗案件，較前年增1.7倍，共拘15589人。其中私煙案、毒品案、侵犯知識產權、洗黑錢案數量均有上升，當中私煙案佔最多，達11805宗，較2022年增2.4倍，檢獲私煙數量有6.52億支。海關關長何珮珊表示，去年初兩地通關後，過境人次及車次回升，加上本港上調煙草稅，故海關加強打擊旅客攜帶超額免稅煙及市內販賣私煙活動，令案件數量大幅上升。

她又說，跨境運輸逐步回復，雖然犯罪集團仍以海路從東南亞國家走私香港，但每次走私量減少，更改為以「螞蟻搬家」形式，分批將私煙偷運入境。毒品案則有1362宗、按年升46%，涉及共9.5噸毒品。

何珮珊說，近年全球毒品生產量不斷上升，特別是可卡因及冰毒，主要於南美及阿富汗生產。她指出，海關發現毒品案涉及的單位及人員越來越多，案件更國際化及集團化，而販毒團夥會與走私團夥勾結，分工仔細，又會採取「雙軌道」形式運送毒品，即聘請旅客「螞蟻搬家」地偷運，同時會大規模走私。何珮珊表示，海關已作針對性的部署，不少重大案件中與內地及海外執法機關合作。

侵犯知識產權的案件有703宗，較2022年升34%，涉及物品總值約2.88億元；網上侵權案件有101宗。洗黑錢案則有10宗，共涉122.8億元。何珮珊稱，犯罪集團手法多變，包括以銀行戶口頻繁轉帳，去年亦出現利用旅客攜帶大量現金，及利用跨國鑽石貿易洗錢的案件。

海關去年接獲涉及違反《商品說明條例》的投訴就有18982宗，按年升2.1倍，當中14892宗投訴共開立96宗詳細調查個案，主要涉虛假商品說明、不當地接受付款及誤導性遺漏等的指控。何珮珊說，去年接獲的貨品舉報急升，主要因為一個網上尿片零售商不當地接受付款，引致11565宗大規模舉報。

出入境人次回復至2019年同期6成半

另外，自去年2月6日通關後，本港各口岸出入境人次達2.1億人次、出入境車輛達1030萬架次，回復至2019年同期的6成半；自去年7月1日至今年3月25日，共有58.2萬架次私家車透過港車北上計劃，經港珠澳大橋口岸進出香港。

海關人手方面，海關去年共錄取80名督察及190名關員，目前空缺率分別為6%及9%。何珮珊說，去年共接獲7500多份投考海關督察申請，較前年增74%，當中470份來自大學畢業前一或兩年的人士、290份為內地港生；關員投考申請則有8500份，升21%。

至於海關未來一年的工作，何珮珊說，將繼續與世界各地的海關機構商討簽署合作安排，並計劃今年上半年引入跨境快件清關便利安排，又會聯同內地海關打造「空陸鮮活產品專屬快線」，亦將推出「粵港澳海關通關資訊平台」，讓旅客及運輸業可獲實時的清關資訊。

相關字詞﹕編輯推介 海關 私煙 毒品 走私

上 / 下一篇新聞