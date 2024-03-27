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男子認於元朗拆國旗區旗囚45日　官指屬嚴重侮辱 (12:02)

去年七一，元朗居民在路邊懸掛國旗、區旗。36歲男子涉拆下其中一面國旗和一面區旗，並扔入明渠，今（27日）於屯門裁判法院承認侮辱國旗及侮辱區旗共兩罪，判囚45日。辯方求情指，被告當時失業，在情緒不穩下犯案，不涉政治動機。裁判官黃國輝表示，國旗和區旗象徵國家主權，「無論有否弄髒旗幟，被告將國旗拆下扔入明渠，明顯是嚴重侮辱行為」。

辯方求情指，被告諸榮鋒（36歲）原本打散工維生，當日與父母爭執，為了宣泄情緒魯莽犯案。涉案國旗和區旗被列為呈堂證物，辯方指旗幟污漬不算明顯，「幸好當日天氣晴朗，明渠沒有積水」，被告造成的損毁不大；比起在示威活動侮辱國旗的案例，本案情節較輕。

案情指，為慶祝香港特別行政區成立紀念日，當地居民去年在元朗行人路懸掛11支國旗及7支區旗，每面國旗、區旗和每支旗杆價值為17元、18元和20元。去年7月3日下午6時半，控方證人、女子白潔見擊被告站在一支國旗旗杆前，雙手抓住旗杆搖晃。不久從明渠方向傳來「砰」一聲，白潔看見一面國旗落在明渠上，回頭發現被告前方的國旗失去蹤影。

被告隨後走向另一支區旗，同樣抓住旗杆搖晃。白潔取出電話拍攝，被告將區旗和旗杆丟進明渠，步向元朗大橋村方向。白潔及後報警，警員發現丟入明渠的國旗有兩處黑色污漬、區旗有一處黑色污漬，以及旗杆上有劃痕。警方檢取案發一帶的閉路電視片段，翌日拘捕被告。

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