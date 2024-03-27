【持續更新】黎智英案｜李宇軒稱曾義工身分助組「對華跨國議會聯盟」　助寫網頁及邀日本議員 (12:12)

【11:38】休庭。

【10:50】控方展示另一則裴倫德與李宇軒的Telegram對話信息，李問對方會否需要香港一方的媒體支援，裴倫德回應「briefing Jimmy Lai, now give you press release（正向黎智英簡介，現在給你新聞稿）」。李確認信息中的Jimmy Lai是指黎智英，但他不知道為何裴倫德要聯絡黎。

李宇軒表示，IPAC於同年6月5日正式成立，他事先保密，直到IPAC成立後才將事件告知陳梓華。當時兩人一看IPAC成員名單就發現「大部分我哋想approach（接觸）嘅politician（政客）已經喺lists（名單），仲有更多添」，由於李能夠接觸裴倫德及IPAC，更有利於他本來從事的國際游說行動，故兩人結論是李應繼續協助IPAC。

李宇軒續指，兩人另一個討論是李宇軒應該用甚麼角色參與IPAC。因為李與「重光團隊」、裴倫德之間有過討論，有人提出讓李加入IPAC秘書處，亦有人質疑如果李的角色過份高調，「會唔會畀人一個undeserved（不應得的）嘅感覺，即係好似一個香港人嚟搶咪咁」、「無端端有個香港人好似搶咪搶光環，反而對成個movement（行動）仲衰」；另一方面討論是「重光團隊」要否加入IPAC，不過裴倫德表明拒絕，指「重光團隊」加入會打破IPAC非黨派的立場，當時還有其他組織想加入IPAC，但裴倫德都用同樣理由拒絕。李指以上討論直至他被警方拘捕時都未有定論。

【10:03】開庭。「香港故事」成員李宇軒繼續作供。他指英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）在2020年5月着手成立對華跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC），集合來自不同國家關心中國議題的議員，一同討論涉中議題，例如中國經濟、本港實施國安法及引渡條例等。

裴倫德在成立IPAC之前，邀請李幫忙做一些準備工作，包括請李為IPAC編寫一個專屬網頁，以及聯絡一些日本議員，問他們會否有興趣加入IPAC。控方問「重光團隊（SWHK）」有否參與其中？李宇軒指他是以「personal volunteer」（義工）身分參與。

控方展示同年5月29日，裴倫德與李的Telegram對話信息，裴倫德問李「Any news from japan（日本有何消息）？」李回答指，時任日本眾議院議員山尾志櫻里將加入IPAC及兼任co-chair（聯合主席）。

控方問何為「co-chair」，李解釋當時IPAC想每一個國家都有兩名議員出任聯合主席，代表該國出席IPAC會議，以免「人太多開會logistic（後勤）好麻煩」，加上裴倫德希望聯合主席最好是來自該國不同的主要政黨，以美國為例則最好分別來自民主黨及共和黨，令IPAC能更平衡及非政黨化。

明報記者 楊志權、湯璧瑜