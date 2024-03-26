孖女疑打麻疹疫苗致檢測陽性　衛生防護中心覆檢證實非受感染 (22:21)

該對孖女中的妹妹本月13日因發燒、流鼻水及出疹到荃灣港安醫院急症門診中心求醫並入院，兩日後出院，其血液樣本其後證實對麻疹病毒核酸檢測及抗體呈陽性。其孿生姊則於本月初出現相關病徵，並於本月3至5日入住明愛醫院。

衛生防護中心今表示，早前安排該名妹妹樣本於公共衛生化驗服務處進行基因序列型分析，發現其免疫球蛋白M測試呈陽性，核酸檢測則呈陰性，與在荃灣港安化驗結果不一致，故重新評估個案。中心稱經諮詢專家意見後，確認該女童並非麻疹感染個案，不排除她早前接受麻疹疫苗注射，導致化驗結果不一致。防護中心稱已通知女童家人，並解除對接觸者作出的醫學監察。

五旬婦染麻疹 上周出席港鐵員工晚宴

另外，衛生防護中心公布一名過往健康良好的57歲女子確診麻疹，她本月3至15日潛伏期內到訪馬來西亞，在港無接觸感染者，列為外地輸入個案。她本月16日起出現疲倦、乏力、肌肉疼痛及頭痛，上周二（19日）晚7至10時曾於紅磡海逸酒店8樓景逸軒參加港鐵員工周年晚宴，翌日早上出疹，下午到東區醫院急症室求診並入院，當日下午2至3時在該急症室候診大堂逗留。本報正向港鐵查詢。

防護中心稱，該患者呼吸道及血液樣本經檢測後分別對麻疹病毒核酸檢測及免疫球蛋白M抗體呈陽性，病人情况穩定並已出院。防護中心已設立查詢熱線（2125 2371）為個案進行接觸者追蹤，呼籲曾於上述時間及地點出現的市民，包括相關地點員工致電。連同上述個案，本港今年至今錄得6宗麻疹個案，當中4宗屬外地輸入個案。