甯漢豪赴廣州出席建築論壇 期望業界為內地與港澳工程界構建跨區域交流平台 (20:52)

甯漢豪表示，這份合作意向書從多方面深化粵港建築工程領域合作，包括促進大灣區「組裝合成」建築產業協同發展，構建粵港產業鏈，不再停留在鼓勵使用的層面，而是為「組裝合成」做好研發、品質認證和國際市場推廣。意向書亦助力粵港兩地為建築工程領域技術和產品、人員培訓共建灣區標準。

合作意向書亦支持兩地探討進一步便利香港相關企業及專業人士在大灣區內地城市開展業務，以及推動在大灣區選取更多合適項目採用香港工程管理模式，融合香港國際經驗，共同提升大灣區建築水平和項目管理的質素，推動大灣區高質量建設。

此外，粵港兩地業界代表亦簽署多份合作協議，包括香港大學與住建部科技與產業化發展中心簽署諒解備忘錄；建造業議會與廣東省多間培訓院校簽署合作協議，以及兩地建築及工程相關協會、學會和商會簽署聯合倡議書。

論壇吸引逾800名來自粵港澳地區的業內人士參與。26個省、直轄市和自治區的政府代表亦有出席。香港代表團由350多人組成，成員包括建造業界、相關商會和專業學會代表。土木工程拓展署署長方學誠和機電工程署署長彭耀雄亦有出席。