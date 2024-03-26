【Emily】3人獲委任資深大狀　其中一人為前財經局長劉怡翔女兒 (20:05)

現年41歲嘅劉恩沛喺劍橋大學取得法學士學位，2008年喺香港取得大律師資格，主要執業範圍係一般民事法及商業法，包括審計與專業疏忽、誹謗、僱傭等。

另外2位大狀，包括來自Parkside Chambers嘅蔡一鳴同來自Des Voeux Chambers嘅駱敏賢，同樣於2007年喺香港取得大律師資格。現年41歲嘅蔡一鳴喺英國萊斯特大學取得法學士學位，專長刑事法，特別係有組織及白領罪行，曾經喺沙中綫獨立調查委員會聆訊中代表分判商永光鋼鐵工程有限公司，同喺七警案代表其中一位被告。

至於唯一喺本地讀大學本科、中大文學士畢業嘅43歲嘅駱敏賢先後再喺牛津大學同哈佛大學取得文學碩士（法理學）同法學碩士學位，主要處理公司法、建築與仲裁、遺囑認證同信託嘅案件。佢曾喺已故華懋集團主席龔如心遺產案中代表陳振聰。