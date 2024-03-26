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15歲輟學女生涉7宗電騙案被捕　騙款合共175萬 (19:08)

警方昨（25日）在牛頭角拘捕一名15歲女生，涉及7宗「猜猜我是誰」電話騙案，騙款介乎6萬至126萬，合共達175萬。個案事主為66至87歲、獨留家中的長者，其中被騙126萬的事主為81歲獨居老婦，平日與獨生兒子少聯絡，她接獲警方聯絡方知受騙。

警方秀茂坪警區刑事部督察姚詠蕾表示，警方昨日接獲銀行職員舉報，指一名81歲男子收到騙徒電話，訛稱是其親人及被警方拘捕，要求到指定地點提交保釋金。事主到銀行提取一萬元時，職員認為可疑並報案。警方同日進行埋伏行動，在牛頭角宏光道以「以欺騙手段取得財產」拘捕一名15歲女生，她為已輟學的中三生，現為無業。經調查後，相信她與另外6宗在3月15日至25日發生的同類案件有關，她經instagram 被招攬負責收取騙款，沒有直接聯絡事主，每個案可收取數百至數千元報酬。警方檢取被捕人衣物及3部手機，她正被扣查，不排除更多人被捕。

秀茂坪警區刑事部總督察劉泳鈞表示，留意到有犯罪集團在網上刊登招聘廣告，或透過朋友介紹，以數百至數千元招攬年輕人收取電話騙案騙款及交予「上線」，降低受害長者戒心。警方呼籲，要提醒獨留家中長者當收到相關來電時，要向親友核實，或致電「防騙易18222」熱線求助。劉稱，電話騙案往往亦涉及要求事主向指定財務賬戶入數，市民可使用「防騙視伏器」或安裝流動應用程式「防騙視伏App」，查核收款賬戶是否涉及其他騙案及是否可疑。

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