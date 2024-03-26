男義工涉輔導功課時屢非禮男童罪成　還押候判 (18:29)

被告何永恒（現年45歲）為中大商學院行政主任。被告原本被控5項非禮罪，惟受害男童未能出庭作供，控方將其中兩罪存檔。被告被指於2022年8月13日、20日及27日，在深水埗桂林街117號一樓香港社區組織協會多用途活動室非禮男童X。

控方早前傳召X的母親作供，她指內地來港的X自2018年在協會上課，她形容被告平易近人、願意幫助學生；被告抱過X和搭X的膊頭，X會用通訊程式WhatsApp向被告問功課。社協職員透露，X的父親去世，X由母親獨力撫養並缺乏父愛，X母曾表達擔憂，X需要多加照顧。

對於涉案閉路電視片段，被告自辯時否認非禮X的陰莖，他解釋手部可能凌空出現在X的大腿上，並無確實接觸X的身體。法官認為，被告作供態度迴避，上述辯解有違常理，是為開脫罪責編造說法；綜觀13段片段，被告主動蓄意侵犯X，而非一般表現親暱的舉動。至於另兩罪，法官認為，基於閉路電視拍攝角度未能肯定侵犯行為，遂裁定兩罪均不成立。