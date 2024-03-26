警方搗破元朗3個賣淫集團拘140人 (17:46)

元朗警區助理指揮官警司鄧翊几表示，警方於今年2月26日至3月25日展開「定風」行動，主要針對有組織操控的非法街頭賣淫、一樓一、色情按摩院，以及特別針對背後操縱的犯罪團夥。元朗警區刑事部及特別職務隊人員連同入境處於過去一個月行動中，共拘捕140人，包括11名香港居民、97名持雙程証的內地居民、29名泰籍女子、2名越南女子及1名老撾女子。行動中，警方瓦解了3個操控非法賣淫活動的團夥，共拘捕9名骨幹成員，調查相信其中一個團夥有三合會背景。

鄧翊几說，被捕人涉及的罪名包括控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫、依靠他人賣淫的收入維生、串謀洗黑錢、出租處所以供用作賣淫場所、租客等准許處所用作賣淫場所、管理賣淫場所、協助管理賣淫場所、為不道德目的而唆使他人、違反逗留條件。140名被捕人中，暫時有58人被落案起訴。

元朗警區刑事部總督察袁皓霆表示，其中一個控制非法街頭賣淫團夥分工仔細，該集團會租用單位，透過內地骨幹成員安排內地女子來港賣淫，並於涉案場所走廊安裝閉路電視，相信用作記錄每名性工作者接客數目。該集團會提供避孕套、毛巾、潤滑劑等物品，又招攬內地男子管理性工作者、在賣淫範圍附近把風、收取肉金後與洗黑錢或匯向內地戶口。

警方於本月拘捕該集團3名主腦、4名骨幹成員、11名性工作者及3名業主，調查發現其中一名骨幹提供自己的銀行戶口清洗230萬港元懷疑犯罪得益。警方又於主腦住所檢取一套監控系統、大量色情物品及港幣現金4.3萬元，改名主腦被控控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫、出租處所以供用作賣淫場所兩罪，兩成員則涉嫌依靠他人賣淫的收入維生、違反逗留條件，其他人准保釋候查，警方已經向法庭申請，命令其中一個單位封閉6個月。

元朗警區高級督察胡卓軒指，另一個涉及三合會背景的賣淫團夥招攬的性工作者主要來自東南亞，骨幹成員會巡視和提供支援，如客人與性工作者發生爭執，骨幹成員會以暴力行爲驅趕客人。警方共拘捕兩名骨幹成員，涉嫌依靠他人賣淫的收入維生，共拘捕22名性工作者。