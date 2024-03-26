23條立法｜出版總會副會長稱未見條例有掣肘　印刷業商會副會長：為避嫌不印政治書籍 (17:42)

香港出版總會與香港印刷業商會今（26日）就「騰飛創意—香港館」舉辦傳媒午宴。被問到23條立法，香港印刷業商會副會長、2024博洛尼亞兒童書展「香港館」主席任德聰亦指立法對業界影響不大，因本地廠家主要接外國訂單，較少涉及政治類題材，加上書籍本身經過出版社審核。他指為「避嫌」，即使外國打算出版含政治色彩書籍，舉例西藏等題材都不會為其印刷，「啲嘢全部都自我審查過」。

另一位香港印刷業商會副會長、「騰飛創意」項目籌委會副主席任澤明就指，不少國家設有國安法，認為按常理（common sense）便可分辨哪些事可做或不可做，認為若非存心「搞嘢」則毋須擔憂。

香港印刷業商會總幹事張穎貽指，明白立法旨在保障社會，而且本地印刷廠家大多生產線設置內地，早對相關要求熟悉，認為立法後按指引做事對業界影響不大。