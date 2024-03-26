港鐵確認將加價3.09%　指封頂安排照顧市民負擔能力 (17:31)

港鐵指，封頂機制下，本年度未涵蓋的0.11%加幅會延至隨後兩年，即2025/26年度及2026/27年度實施。另外，原訂由2023/24年度延至今年實施1.85%加幅，亦因封頂機制而要再延後至2025/26年度實施。根據港鐵說法，即2025/26年度須處理的延後加幅為1.91%。港鐵亦指，將繼續提供不同車費推廣，包括綠色專線小巴0.5元轉乘優惠及「都會票」，並延續「全月通」、「屯門-南昌全日通」及「早晨折扣優惠」計劃一年。

目前港鐵計算票價調整方程式為：

（0.5× 上一年12月綜合消費物價指數按年變動）+（0.5×上一年12月的運輸業名義工資指數按年變動）- 與港鐵物業發展利潤掛勾的生產力因素

政府及港鐵早前已公布方程式內部分數據，去年12月綜合消費物價指數按年變動為2.4%、而由於去年港鐵香港物業發展利潤僅錄20.4億元，少於50億元，故按機制，生產力因素為0.6%。政府統計處今日公布方程式內最後一項數據，去年12月運輸業名義及實質工資指數按年變動為5.2%，故經方程式計算，結果為3.2%。如再計及早前一直未加的1.85%延後加幅，港鐵原可加價5.05%。惟因封頂為3.09%，料港鐵今年最終加幅只為3.09%，餘下的1.96%加幅料會延後實施。