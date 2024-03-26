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馮程淑儀：不因西九財况而停與外地商合作 (14:49)

西九文化區主辦的「香港國際文化高峰論壇2024」今日（26日）閉幕，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，一連三日的論壇有逾2000人現場參與，另約40萬人在網上收看昨日及今早的論壇。她又表示不會因文化區的財政狀况，而停止與外地博物館商討合作。

馮程淑儀又指，論壇有橫跨五大州的代表參與，包括英、美、法、西班牙、日本、韓國、卡塔爾及內地等多地參與，會議亦討論「Web3.0」，亦探討如何連結歷史與年青人。初步估算，如包括昨晚在「M+」博物館舉辦的派對，共有約6000人出席論壇的活動，亦成功透過論壇與各代表簽署共21份合作意向書，如即將於12月在故宮文化博物館舉辦的法國凡爾賽宮展覽等。

馮程淑儀昨於論壇舉辦的座談會表示，西九獲政府資助逾216億元，惟現時幾近耗盡，正苦惱如何開拓更多資金來源。她今指，估算現金流於來年耗盡的估算「不會差好遠」，財政狀况仍然嚴峻，惟不會停止與外地博物館合作，她指與外地合作舉辦展覽需時約18個月，不會為商討合作「叫停」，會假設往後每年仍能舉辦早前預算會舉行的項目，但指若無資金將會有「好大問題」。

至於向政府提交的財政建議，她稱早前政府要求顧問提交獨立報告，她有信心在年中前告訴局方如何解決財政問題，又提及特首李家超昨表揚西九文化區是推動中外文化藝術交流的平台，認為港府及中央政府期望西九文化區繼續工作，會抱持樂觀態度等待港府答覆。

香港故宮文化博物館長吳志華昨亦稱，正檢討票價水平。馮程淑儀表示，文化區內兩間博物館啟用約兩年多，摸索市場接受程度的同時，理解需考慮公眾接受程度，會在推動文化藝術的公共使命及博物館營運間取得平衡，收費每年均會檢討，引述文化區董事局主席唐英年曾指有恆常機制考慮營運成本，及市民接受能力等因素，考慮相關因素後才會制定未來票價，暫時「未去到（該程序）呢到」，博物館調整收費會在7月前決定。

相關字詞﹕編輯推介 西九 國際文化高峰論壇 馮程淑儀

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