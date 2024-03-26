明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

男警涉收賄逾萬透露執法行動　辯稱出於關懷 (14:42)

放債人公司董事兼股東涉向時任男警提供1.28萬元，以換取對方回答警方執法行動及其他案件調查進度。被告否認一項向公職人員提供利益罪，案件今（26日）在沙田裁判法院開審，前男警供稱他案發時財政拮据，知道不得披露警隊調查進展，但「希望我解答完佢問題，佢會肯繼續幫我」。辯方主張前男警打「慘情牌」，被告協助他是出於對其家人的慷慨和關懷。裁判官將案押後至4月23日裁決。

據控方開案陳辭，時任男警蘇靖峰2021年6月至10月案發期間向被告彭閏謙（38歲）借款1.28萬元。控方以2次事件為例，其中一次發生有關被告友人將個人財物遺留在的士，信用卡被盜用，個案由旺角警區處理，被告要求蘇「幫我睇個case點呀」；另一次事件被告問蘇警方是否會突擊檢查派對房間。蘇分別要求被告支付1000元和500元。

已認罪並還押的蘇靖峰以控方證人出庭作供，指他於2019年因賭錢和信用卡透支欠債50至60萬元，同年他透過推銷電話認識被告，相信對方推銷他時已掌握其職業和財政狀况。控方讀出二人的通訊紀錄，就偷竊個案，蘇曾表示有向旺角刑事調查隊聯絡，但有「黃店」唔合作，未能取得閉路電視片段；就警方巡查派對房間，被告稱「冚過就好X少再冚嘅」。他承認說話全屬虛構，目的是令被告借錢給他。

辯方盤問下，蘇同意被告可視作他朋友，被告曾拒絕或拖延其借錢要求，即使蘇該段時間曾解答他警方執法或調查的問題；但當蘇提及妻兒無錢吃飯和複診等話題時被告較容易幫他。被告不作供和不傳召證人，裁判官裁定案件表證成立，押後裁決。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞