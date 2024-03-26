男警涉收賄逾萬透露執法行動　辯稱出於關懷 (14:42)

據控方開案陳辭，時任男警蘇靖峰2021年6月至10月案發期間向被告彭閏謙（38歲）借款1.28萬元。控方以2次事件為例，其中一次發生有關被告友人將個人財物遺留在的士，信用卡被盜用，個案由旺角警區處理，被告要求蘇「幫我睇個case點呀」；另一次事件被告問蘇警方是否會突擊檢查派對房間。蘇分別要求被告支付1000元和500元。

已認罪並還押的蘇靖峰以控方證人出庭作供，指他於2019年因賭錢和信用卡透支欠債50至60萬元，同年他透過推銷電話認識被告，相信對方推銷他時已掌握其職業和財政狀况。控方讀出二人的通訊紀錄，就偷竊個案，蘇曾表示有向旺角刑事調查隊聯絡，但有「黃店」唔合作，未能取得閉路電視片段；就警方巡查派對房間，被告稱「冚過就好X少再冚嘅」。他承認說話全屬虛構，目的是令被告借錢給他。

辯方盤問下，蘇同意被告可視作他朋友，被告曾拒絕或拖延其借錢要求，即使蘇該段時間曾解答他警方執法或調查的問題；但當蘇提及妻兒無錢吃飯和複診等話題時被告較容易幫他。被告不作供和不傳召證人，裁判官裁定案件表證成立，押後裁決。