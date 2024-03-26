明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

721案｜被告否認暴動指在場勸閘內市民退後 免與白衣人衝突 (14:09)

2019年7月21日元朗白衣人襲擊事件，時任立法會議員林卓廷等7男子否認暴動，時任銀行副總裁的被告陳永晞今（26日）續自辯，指當晚在元朗站見到一名閘內人士與閘外的人對話，於是上前提醒閘內人士退後較為安全。法官關注，閘機內外兩人是「噓寒問暖、互相稱呼、稱兄道弟，定係火爆味重？」陳永晞答道稱有火藥味，惟忘記他們談話內容，以及是否有講粗口。

第三被告陳永晞（現41歲）在其資深大律師潘熙主問下作供，辯方播放閉路電視片段，顯示身穿綠衫的陳與友人經過形點於晚上約10時半到達元朗站。陳較早前在雞地遭白衫者用棍指嚇及警告離開，對方指當晚有事發生，陳供稱，考慮相關情况後決定入閘上月台，提醒市民途經雞地離開元朗站時小心危險。

當陳永晞聽到付費區傳出叫聲，他從月台跑落樓梯前往下層付費區，其間目睹8至10名白衣人拿棍追打一名女士。陳表示欲阻止襲擊事件，但到場「發現自己無咩嘢做得到」，只站在一旁看着其他人受襲，並叫「唔好打人」。之後有白衣人指嚇陳，陳即時反應後退，對方見狀改為走去針對別人。庭上播放片段可見，有白衣人曾手持紅旗向陳永晞揮動。

陳永晞當時觀察頭部受傷流血女子後，到客服中心求助及着職員取出急救箱，他聽聞有人已經報警，因此他沒有撥打999，亦深信警察很快會到，他為地下血跡和斷棍拍照記錄。他續供稱，打人明顯是犯法行為，相信施襲者事後逃離現場，也是合理反應。法官陳廣池問「可以未打完，全部人都打哂？」、「其他人都訓哂低？」，陳永晞表示不清楚，覺得他們「打完人就走」。

相關字詞﹕編輯推介 721案 法庭

上 / 下一篇新聞