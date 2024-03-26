721案｜被告否認暴動指在場勸閘內市民退後 免與白衣人衝突 (14:09)

第三被告陳永晞（現41歲）在其資深大律師潘熙主問下作供，辯方播放閉路電視片段，顯示身穿綠衫的陳與友人經過形點於晚上約10時半到達元朗站。陳較早前在雞地遭白衫者用棍指嚇及警告離開，對方指當晚有事發生，陳供稱，考慮相關情况後決定入閘上月台，提醒市民途經雞地離開元朗站時小心危險。

當陳永晞聽到付費區傳出叫聲，他從月台跑落樓梯前往下層付費區，其間目睹8至10名白衣人拿棍追打一名女士。陳表示欲阻止襲擊事件，但到場「發現自己無咩嘢做得到」，只站在一旁看着其他人受襲，並叫「唔好打人」。之後有白衣人指嚇陳，陳即時反應後退，對方見狀改為走去針對別人。庭上播放片段可見，有白衣人曾手持紅旗向陳永晞揮動。

陳永晞當時觀察頭部受傷流血女子後，到客服中心求助及着職員取出急救箱，他聽聞有人已經報警，因此他沒有撥打999，亦深信警察很快會到，他為地下血跡和斷棍拍照記錄。他續供稱，打人明顯是犯法行為，相信施襲者事後逃離現場，也是合理反應。法官陳廣池問「可以未打完，全部人都打哂？」、「其他人都訓哂低？」，陳永晞表示不清楚，覺得他們「打完人就走」。