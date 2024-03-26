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法庭頒令于品海破產　香港01稱運作不受影響 (18:03)

網媒「香港01」的母公司「南海控股」主席于品海，去年10月遭建設銀行旗下公司入稟申請破產，案件今（26日）於高院開審。暫委法官唐思佩聽畢陳辭後，頒令于品海破產，稍後頒下判辭。

「香港01」傍晚刊出報道指，引述公司管理層指，「香港01」創辦人于品海未有於公司擔任任何職務，今次案件只牽涉于品海個人財務安排，稱「香港01」不受影響，如常運作。報道又引述消息指，于品海將於徵詢法律意見後再作下一步行動。

破產呈請人為建銀國際海外有限公司，被呈請破產者為于品海，于品海今日無到庭。案件早前排期至今日開審。

庭上透露，于品海一方去年12月存入信永中和（香港）會計師事務所準備的審計報告，另於上星期向法庭申請押後聆訊，並要求存入新的審計報告；呈請人則已存入畢馬威（KPMG）會計師事務所的報告。

代表于品海的大律師陳翺謙表示，于品海擁有龐大資產，包括約54.6%南海控股的股權，估值約7.5億港元，足以抵銷債務。陳要求存入新的理據，以回應KPMG報告的估值。代表呈請人的資深大律師石永泰則指，信永中和報告採用的估價標準有誤，于品海的資產不足以抵債，押後只是拖延時間。

暫委法官唐思佩裁決指，于品海在開審前一段日子要求押後，欠缺妥當理由，或造成不可預期的延誤（unexpected delay），呈請人未必有足夠時間回應新證據。唐官提及，據稱于品海名下有4個內地項目，估值為173億元人民幣（折合187億港元），惟北京的物業已承造銀行按揭，法庭不肯定信永中和的報告，是否如實反映于品海的資產總值。

唐官表示，于品海明白破產令的嚴重後果，應提出可信的證據，展示有能力還款，而非在開審前不久要求押後，「無疑是最後一刻的嘗試」 （no more than a last-minute attempt），旨在延誤聆訊。唐官拒絕將聆訊押後，案件隨即開審。

石永泰表示，信永中和在報告中採用股價營收比率，乘以8.95億港元的營業收入，得出于品海其中一個版塊的資產總值，惟該8.95億收入是未經證實的數字，未能反映實况。陳翺謙則重申，于品海名下有龐大資產，足以還債。唐官聽畢頒令于品海破產，于品海須按彌償基準（indemnity basis）支付訟費。

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