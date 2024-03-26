警拘13人涉嫌非法收債　部分人被盜資料登記電話滋擾「債仔」 (12:43)

黃大仙警區刑事部署理總督察吳秉琛指，被捕12男1女年齡介乎19至61歲，均持香港身分證，沒有黑社會背景，當中10人是電話持有人，另3人是派發收數字條，他們分別報稱為無業、運輸工人及侍應等。調查顯示，被捕人涉及15宗刑事毁壞及4宗刑事恐嚇案件，涉及借貸款項約370萬港元。警方稱，仍在調查案件背後操縱的高利貸集團，以及其放債年利率。

警方指，有事主因「等錢用」，急向二，三線且非正規的財務公司借貸。當事主遲交還款，公司就會派出「行動組」到他們住所、公司收數，包括淋紅油、毁壞門鎖及貼有事主名字的收數字條，甚至透過電話及社交媒體騷擾或恐嚇，逼使他們還清貸務。據悉，部分電話登記人被捕時並不知個人資料遭盜用並登記電話卡，案中最大單宗借貸款項為100萬元。

警方指，有不法分子盜用事主個人資料以登記電話號碼，從而向其他欠債人作出恐嚇，甚至開設虛擬銀行戶口作傀儡戶口以清洗犯罪得益。警方提醒市民要小心保管個人資料，同時審慎選擇財務公司。