廠商會前會長李秀恒逝世 (11:47)

集團指李家衷心感謝社會各界友好的關懷及過往對李秀恒的支持。

李秀恒生前從事鐘表業，曾任廠商會會長，其後出任廠商會永遠榮譽會長，以及香港經貿商會會長。他亦曾為四屆全國政協委員。

多位官員包括特首李家超、發展局長甯漢豪、文化體育及旅遊局長楊潤雄、商務及經濟發展局長丘應樺先後發表聲明，對李秀恒離世表示深切哀悼，並向其家人致以深切慰問。

李家超稱，與李秀恒相識多年，形容他是一位成功的商界領袖和傑出工業家，致力推動香港工商界發展，又指他積極參與多個政府諮詢及法定組織，為國家和特區發展建言獻策，於2017年獲頒授金紫荊星章。甯漢豪就指李秀恒一直關心香港事務，在推動活化老舊工廈及發展領域創新方面貢獻良多，服務香港的熱誠和積極求進的態度令人敬佩。

李秀恒生前身兼中國文學藝術界聯合會香港會員總會執行會長。楊潤雄對李秀恒離世表示惋惜和深感難過，指他是熱愛中華文化的文物收藏家，以及喜愛攝影，多年來致力推動藝術發展，為保存中華文物不遺餘力，亦於文化委員會中提出不少寶貴意見。

廠商會亦發聲明對此深表哀痛及惋惜，向其家人致以深切慰問，並形容李秀恒為商界翹楚和慈善家，讚揚他一生熱心參與公益及社會服務、積極建言獻策、對促進工商業及青年教育發展，以及社會和諧貢獻良多。廠商會又指，會長盧金榮及全體會董會成員由衷感謝李秀恒對業界和廠商會的貢獻，認為他的離世對商界和社會是一大損失。