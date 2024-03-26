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2024年3月26日星期二
大埔男子疑於洗手間被偷拍 警拘15歲少年
(00:08)
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20歲男子，昨午（25日）5時許，在大埔太和路洗手間疑遭他人以手提電話偷拍。警方接報到場，經初步調查，以涉嫌窺淫罪拘捕一名15歲少年，其後由警員帶署扣查，案件交由大埔警區刑事調查隊第七隊跟進。
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