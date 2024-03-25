何永賢赴惠州視察「簡約公屋」MiC組件 3項目首批下月抵港 (19:59)

何永賢、房屋局常任秘書長羅淑佩、建築署署長李翹彥等一行人上午先到訪中建科工集團綠色科技有限公司（中建科工），視察「簡約公屋」MiC組件廠房，聽取生產進度匯報、了解智能及自動化製造過程。何非常欣賞工程團隊積極投入大量人手和資源，以先進的管理和建築技術，包括焊接機械人的應用，配合「簡約公屋」這項極具挑戰的工程。

除即時增加產能、物料儲備和高質素人員，工程團隊亦不斷研究改善「機電裝備合成法」（MiMEP）及「組裝合成」升降機（MiC Lift）等技術的應用，讓「簡約公屋」成為香港首個高層鋼結構「全組裝合成」（Full MiC）的建築項目，能快速和安全地興建，幫助有需要的居民早日改善居住環境。

中建科工獲總承建商其士——中鐵建設聯營委託，製造元朗攸壆路、屯門第3A區及牛頭角彩興路的「簡約公屋」項目全部共約9 300個MiC組件，預計首批組件最快下月抵港。

何永賢表示，第一批「簡約公屋」的四個項目均已全速開展工程（包括啟德世運道項目，總承建商為中國建築工程（香港）有限公司），其中攸壆路項目預計明年第一季入伙。她亦衷心感謝建築團隊的努力，並鼓勵大家繼續以最好的人才，配以最高的建築技術，盡力加快推進工程，務求盡快改善居住於不適切居所市民的居住環境和家庭生活質素。

一行人下午轉到港資企業有利華建材（惠州）有限公司的廠房，了解香港承建商製造MiC組件時所應用的不同創新技術和智能設備，包括人工智能（AI）自動化MiC模具生產、焊接機械人、自動化鋁窗生產線等。除建築署的政府項目（柴灣政府綜合大樓及車房），該廠房亦有為香港房屋委員會的公營房屋項目（如東涌第99區、安達臣道石礦場R2-5用地等）提供各類（包括MiC）預製組件，數量超過9萬件。

何永賢一行人今日傍晚結束行程後返港。