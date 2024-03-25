兩本地藝術家中環新海濱繪製220米藝術長廊　展現歷史建築及恒基地標 (19:35)

身兼「香港救助兒童會」贊助人的李徐子淇表示，恒基地產將聯乘咖啡品牌nodi，推出藝術咖啡杯套，4月8日至5月期間聯乘咖啡品牌nodi ifc分店，將「Realising Central Cityscapes」的藝術畫作印製在咖啡杯套上。每售出一杯咖啡，集團將捐款予「香港救助兒童會」，透過藝術推動慈善發展。集團亦於4月夥拍城市畫家趙綺婷及藝術家林雅儀，為「香港救助兒童會」及「油尖旺青年社」舉辦兒童藝術工作坊，結合生活與藝術，啟發兒童的創意思維。

集團是次邀請了兩位本地年青藝術家-城市畫家趙綺婷及藝術家林雅儀合作，將中環新海濱三號項目圍板化身為全長 220 米的藝術長廊。趙綺婷以香港文化、藝術和歷史為創作意念，以萬花筒的色彩繪畫香港的城市景觀，展現歷史建築和恒基地產現代地標的共存發展。林雅儀的創作靈感來自「無限伸延」，作品由左邊的中環新海濱三號項目開始，帶領大眾從項目出發，一直往後至中環不同的特色地標，寓意中環新海濱三號項目和恒基地產持續長遠發展。