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721案︳時任銀行副總裁否認暴動　稱得悉白衣人行動往西鐵站提醒途人 (18:20)

2019年7月21日元朗白衣人襲擊事件，時任立法會議員林卓廷等7男子否認暴動，時任銀行副總裁的被告陳永晞今（25日）自辯稱，他當晚與友人行去吃糖水途中，見到逾百名白衫人士持棍聚集。有執棍男子前來問兩人「過嚟做乜嘢？」，另一拿相機的白衫者聽到兩人是街坊，便說「快啲離開，今晚呢頭會有嘢。」陳與友人折返時，友人聯想到有指元朗當日有白衣人聚眾打人，於是陳去西鐵站「睇下有咩方法提醒佢哋（途人）避免呢個危險」。

次被告早上完成作供，第三被告陳永晞（現41歲）下午開始自辯。法官提及，案件需於5月另加審期。陳確認案發時在德意志銀行擔任副總裁，他於2020年被捕後離職。陳稱，2016年購入Grand Yoho一個單位居住，出於關心社區而參與業主委員會，在2019年當選該座的代表。他另指自己無政治聯繫，亦無案底。

陳憶述，案發晚上和鄰居兼友人John食糖水，他與John認識多年亦是同事。兩人約10時在形點商場會合後前往B仔涼粉，其間陳在鳳攸北街休憩處附近見到白衫人士聚集，當中有人用棍指住他們，並問「你哋邊個嚟㗎？過嚟做乜嘢？」陳答道，他們是街坊。陳供稱，對於白衫者稱「呢頭有事發生」，陳意會是指在鳳攸北街及雞地。法官關注，閉路電視片段顯示陳與友人在商場看手機。

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