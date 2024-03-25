721案︳時任銀行副總裁否認暴動　稱得悉白衣人行動往西鐵站提醒途人 (18:20)

次被告早上完成作供，第三被告陳永晞（現41歲）下午開始自辯。法官提及，案件需於5月另加審期。陳確認案發時在德意志銀行擔任副總裁，他於2020年被捕後離職。陳稱，2016年購入Grand Yoho一個單位居住，出於關心社區而參與業主委員會，在2019年當選該座的代表。他另指自己無政治聯繫，亦無案底。

陳憶述，案發晚上和鄰居兼友人John食糖水，他與John認識多年亦是同事。兩人約10時在形點商場會合後前往B仔涼粉，其間陳在鳳攸北街休憩處附近見到白衫人士聚集，當中有人用棍指住他們，並問「你哋邊個嚟㗎？過嚟做乜嘢？」陳答道，他們是街坊。陳供稱，對於白衫者稱「呢頭有事發生」，陳意會是指在鳳攸北街及雞地。法官關注，閉路電視片段顯示陳與友人在商場看手機。