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垃圾徵費︳議員關注會否再延期　謝展寰：視乎「先行先試」情况　保持開放態度 (16:52)

政府指定14地點為垃圾徵費「先行先試」。本報〈李先知〉專欄就提及，有政府中人擔心「先行先試」期間若遇上困難，或令徵費落實日期無限期延後。立法會環境事務委員會今討論相關安排，會上紛有議員關注，若「先行先試」效果不理想，政府會否再延遲全面推行垃圾徵費的時間表。環境及生態局長謝展寰強調，政府仍然有很大決心要推行垃圾徵費，但會持開放態度，「我哋好努力、我哋希望做、我哋唔係話想唔做，不過我哋亦都有個開放態度，我諗呢樣嘢都係必須。」

民建聯何俊賢表示，希望政府可順利推出垃圾徵費，但認為不易改變市民習慣，認為政府應在今年6月對如期推行或再延期有明確答案；選委界議員簡慧敏就關注，若政府在「先行先試」時發現問題後，會否因此而放棄推行垃圾徵費。謝展寰說，明白社會上對垃圾徵費有不同關注，重申想先了解推行上會遇到的實際問題，並會於5月至6月到立法會報告結果，屆時將說明清楚下一步安排。

民建聯梁熙問及，政府如何衡量「先行先試」計劃成功與否，又認為堅持8月1日於全港推行垃圾徵費的目標非常困難，關注政府有否為延期推行訂下條件。另一名民建聯的議員、環境事務委員會主席劉國勳就指，如果「先行先試」計劃效果不理想，政府仍依期推行垃圾徵費會引起混亂，關注當局屆時會選擇繼續延期抑或考慮分階段推行。

謝展寰回應說，「先行先試」期間會收集參與率、垃圾量及回收量等數據，同時聚焦於觀察推行上的問題及收集參與者的意見，考慮如何入手解決問題，並決定下一步部署。他說，現階段仍未開始「先行先試」，當局不會一開始就打算延期，而是先考慮如何務實解決問題，亦指出垃圾徵費在法例下已定有框架，有所限制，但不代表任何情况下都要按照框架行事，若需要大規模改動，當局會抱持開放態度。

議員倡初期免費派垃圾袋　謝展寰：先行先試後視乎情况一併考慮

實政圓桌田北辰及工聯會郭偉強再次提出，當局可考慮在開始全面實行垃圾徵費初期，免費向全港市民派發垃圾袋。謝展寰於今年1月的會議上曾表示不需要，他今日回應時說，會在「先行先試」計劃後視乎整體情况，一併考慮將來有何部署，政府持開放態度。

另外，不少議員再提出關注本港回收網絡覆蓋不足問題，謝展寰說，本港有2700個屋苑已設回收桶，覆蓋大部分人口，將來會在所有公共屋邨配備廚餘機，亦歡迎私人屋苑申請，當局正研究如何降低申請門檻。

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